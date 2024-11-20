S.T.A.L.K.E.R. 2: Роскомнадзор прокомментировал ситуацию вокруг этой игры

В 2007 году украинская компания GSC Game World выпустила компьютерная игру S.T.A.L.K.E.R. которая была успешной – ее купили в количестве более 1 600 000 экземпляров по всему миру. Особенно популярным «Сталкер» стал на территории бывшего Советского Союза, продолжения, которые вышли в 2008 и 2009 годах. А за все время было продано более 15 000 000 копий всех частей этой игры.

А новую часть, которая должна выйти сегодня, анонсировали еще в далеком 2012 году.

После событий в Украине 2014 года, студия GSC Game World начала открыто поддерживать и спонсировать ВСУ. Что не только не скрывалось, но и подчеркивалось в каждом интервью главы студии Евгения Григоровича. Ну, и как вишенка на торте была новость о том, что GSC Game World не будет продавать игру на территории России и Белоруссии, да еще и русский язык из окончательной версии вырезали.

Понятное дело, что наши игроки, желающие сыграть в S.T.A.L.K.E.R. 2, без особых трудов найдут «обходные пути» чтобы это сделать. Но, тут кроется ещё одна, буквально юридическая опасность.

Дело в том, что еще в начале месяца первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что данная украинская игра имеет большие шансы получить официальный запрет в России. Творение GSC Game World будет тщательно изучено и окончательный вердикт вынесет суд. Если решение будет положительным, то за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 игроку действительно будет угрожать штраф, а возможно и реальный тюремный срок. Так что любителям компьютерных игр следует призадуматься…

На данный момент Роскомнадзор не получал судебного решения о блокировке данной игры на территории России.