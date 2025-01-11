ЦРУ контролирует WhatsApp. Вероятность блокировки мессенджера в России резко возросла

Недавно стало известно, что Роскомнадзор заблокировал в России популярный мессенджер Viber, по причине того, что он распространял фейковую информацию об СВО. Вероятно это не последняя блокировка, и уже в скором времени россияне рискуют остаться без другого популярного мессенджера.

Речь идет о мессенджере WhatsApp. Накануне в США владелец компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, которой и принадлежит данный мессенджер, в интервью известному журналисту Джо Рогану заявил, что у ЦРУ нет никаких проблем получить доступ к частной переписке пользователей данного приложения.

Это означает только одно, что американские спецслужбы могут свободно читать переписку и российских пользователей. Только одно дело, когда люди друг другу посылают различные приветы, картинки и видеоролики, и совершенно другое дело, когда в руки иностранных спецслужб может попасть переписка высокопоставленных чиновников, или военных, которые также активно пользуются WhatsApp.

Очевидно, что данная информация, которую озвучил Марк Цукерберг, не останется без внимания российских надзорных органов, поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что этот мессенджер будет заблокирован на территории России.

Может быть и промежуточное решение, например, WhatsApp могут запретить пользоваться чиновникам и прочим важным российским персонам. Но вопрос, как отследить данный запрет на предмет его выполнения?

В общем ситуация подошла к своей кульминации, ждем дальнейшее ее развития…

