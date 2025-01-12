Вологжане критично отнеслись к отчетам чиновников о качестве уборке дорог

Вологжане критично отнеслись к отчетам глав муниципалитетов об уборке дорог. Отчеты чиновников в своем Telegram-канале опубликовал глава региона Георгий Филимонов и предложил жителям региона их прокомментировать.

Сам губернатор жестко высказался в адрес подрядных организаций, которые убирают дороги от снега. Критике также подверглись главы муниципалитетов, которые обязаны контролировать эти работы.

«Друзья, пишите в комментариях, если картина отличается от отчётов глав муниципалитетов. Мои коллеги докладывают с мест об уборке дорог, улиц и дворовых территорий», - написал в своем telegram-канале глава региона.

«Дорога Вохтога-Грязовец, снег не чищен вообще, обочин не видно. Службы, похоже, работают только Грязовец-Жорноково, а дальше трассы нет», - пишет жительница Грязовецкого округа Екатерина Костина.