В России значительно повысились госпошлины при сделках с недвижимостью

Начиная с 1 января в России повысились практически все обязательные платежи, исключением не стали госпошлины при сделках с недвижимостью.



Как пишет издание "Российская газета", теперь пошлина за госрегистрацию прав, ограничений и обременений недвижимости станет дороже, и будет зависеть от кадастровой стоимости объекта.

Если кадастровая стоимость не превышает 20 млн. руб., то госпошлина для физических лиц составит 4 тыс. руб. Если кадастровая стоимость объекта превысит эту сумму, то госпошлина будет рассчитываться исходя из 0,02% ее величины, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. руб.

До 6 тыс. руб поднимется госпошлина за одновременную постановку объекта на кадастровый учет и регистрацию права в том случае, если кадастровая стоимость менее 20 млн руб. или не определена. Если ли кадастровая стоимость будет выше 20 млн. руб., то пошлина составит 2 тыс. руб. плюс 0,02% кадастровой стоимости. При этом она не может быть менее 0,02% цены сделки и не должна превышать 500 тыс. руб.

Госпошлина за постановку на кадастровый учет вырастет до 2 тыс. руб. для физических лиц, и до 1 000 руб. при изменении сведений об объекте.

Также россиянам придется раскошелиться при оплате госпошлины за предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах теперь составит 920 руб., для физиков. Сэкономить можно будет, заказав электронную выписку, которая обойдется в 580 руб.

Стоимость выписки, подтверждающей права на недвижимость теперь будет стоить 1360 руб. в бумажном виде, и 900 в электронном.