5,5 млн рублей потерял череповчанин, поверив лжеброкерам

[ Происшествия ]

Мошенник

36-летний индивидуальный предприниматель из Череповца перевел мошенникам несколько миллионов рублей, взятых в кредит. Он был уверен, что выгодно инвестирует денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Обратившись с заявлением в полицию, мужчина пояснил, что еще в августе 2024 года в одной из соцсетей с ним связались якобы менеджеры торговой биржи. Они создали для череповчанина «личный кабинет» на торговой интернет-площадке и убедили его переводить крупные суммы для большей доходности. Мужчина перевел почти 5,5 млн рублей, взятых в кредит в трех разных банках. Прибыли он не получил, его «личный кабинет» вместе с деньгами на счете оказался заблокированным, а «менеджеры» перестали выходить на связь.

Походим способом были обмануты и две вологжанки. Одну из них мошенники убедили инвестировать в криптовалюту, из-за чего женщина потеряла более 2 млн рублей. Второй пообещали доходы от купли-продажи ценных бумаг, но в итоге она лишилась накоплений в размере 717 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», ведется следствие.

Теги:
дистанционное мошенничество уголовное дело
Фото: freepik
 

Последние новости

Более 2500 кубометров снега вывезли с улиц Вологды за ночь
5,5 млн рублей потерял череповчанин, поверив лжеброкерам
В Устюженском округе полицейские нашли заблудившуюся пенсионерку
В Вологде начали укладывать основание поля в футбольном манеже
Стало известно, сколько детей родилось в 2024 году в Вологодской области
Почему Россия может выиграть от присоединения Гренландии к США
В Вологодском округе угонщик «Мерседеса» врезался в дом хозяина машины
В Вологде накажут родителей школьниц, сушивших ноги у «Вечного огня»
Спортивный медиаофис региона возглавил журналист Павел Оралов
В Вологодском округе завершена реставрация дома-музея Александра Можайского