5,5 млн рублей потерял череповчанин, поверив лжеброкерам

36-летний индивидуальный предприниматель из Череповца перевел мошенникам несколько миллионов рублей, взятых в кредит. Он был уверен, что выгодно инвестирует денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Обратившись с заявлением в полицию, мужчина пояснил, что еще в августе 2024 года в одной из соцсетей с ним связались якобы менеджеры торговой биржи. Они создали для череповчанина «личный кабинет» на торговой интернет-площадке и убедили его переводить крупные суммы для большей доходности. Мужчина перевел почти 5,5 млн рублей, взятых в кредит в трех разных банках. Прибыли он не получил, его «личный кабинет» вместе с деньгами на счете оказался заблокированным, а «менеджеры» перестали выходить на связь.

Походим способом были обмануты и две вологжанки. Одну из них мошенники убедили инвестировать в криптовалюту, из-за чего женщина потеряла более 2 млн рублей. Второй пообещали доходы от купли-продажи ценных бумаг, но в итоге она лишилась накоплений в размере 717 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», ведется следствие.