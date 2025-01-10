В Вологде начали укладывать основание поля в футбольном манеже

В Вологде начались работы по укладке основания игровой площадки футбольного манежа на улице Ильюшина. Подрядчиком выступает ООО СМУ «Вологдагражданстрой». На данный момент готовность здания составляет 44%.

«Строительство футбольного манежа началось в мае 2024 года. По решению губернатора Георгия Филимонова Вологде было выделено более 405 млн рублей на эти цели. Подрядчик уже возвел стены и крышу основной части здания. Сейчас идут работы по укладке основания игрового зала. Все работы планируем завершить летом этого года. В крытом футбольном манеже с искусственным покрытием можно будет тренироваться круглый год», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Футбольный манеж будет вмещать в себя поле размером 70 на 32 метра из искусственного покрытия. Также в здании оборудуют раздевалки, тренерские и санузлы, смонтируют видеонаблюдение с возможностью вывода тренировочного процесса на экран. Запланировано благоустройство территории.