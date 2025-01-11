Максим Цветков финишировал на 11 месте в гонке преследования Кубка России

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биатлон

Максим Цветков занял 11 место в гонке преследования на 4 этапе Кубка России по биатлону.

Вологжанин с двумя промахами на четырех огневых рубежах смог отыграть 10 позиций, по сравнению со вчерашним спринтом, и подняться с 21 на 11 место.

Наталья Шевченко, уроженка Сямженского района, завоевавшая накануне серебряную медаль спринта, сегодня допустила 5 промахов и заняла в гонке преследования 8 место. А победу одержала Анастасия Халили.

4 этап Кубка России проходит в Рязани с 10 по 12 января. Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось даже сократить дистанцию персьюта до 7,5 километров как у мужчин, так и у женщин. Завтра спортсмены побегут суперспринт.

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