Более 2500 кубометров снега вывезли с улиц Вологды за ночь

[ Общество ]

Уборка

Более 50 единиц техники убирали снег с улиц областной столицы со вчерашнего вечера. Было вывезено 2560 кубометров снега. Также были использованы реагенты и песок для предотвращения образования наледи. Об этом в своих соцсетях поделился мэр города Андрей Накрошаев.

«Вчера в Вологде начался сильный снегопад, город убирали непрерывно. По прогнозу ЦГМС сегодня еще ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем. Усиленная уборка города будет продолжаться до ликвидации последствий непогоды», — отметил Андрей Накрошаев.

В настоящее время город убирают пять комбинированных дорожных машин, один мини-погрузчик, 12 тракторов, три экскаватора-погрузчика, один фронтальный погрузчик, экскаватор и 8 самосвалов. Кроме того, с 5 утра улицы вручную расчищают 64 человека.

Мэр Вологды предупредил, что в эти выходные сохранится плюсовая температура, приближенная к 0. Но с понедельника температура значительно понизится, на смену слякоти и снежной каше придет гололед. 

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снегопад уборка снега Андрей Накрошаев
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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