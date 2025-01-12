«Чеваката» провела сложный поединок со ставропольской командой

Вологодская «Чеваката» провела сложную игру с «Невинномысском». Первая встреча с командой из Ставропольского края прошла накануне в Вологде.

Первая четверть оказалась за южанками, которые переиграли вологжанок с разницей в 9 очков – 10:19.

Однако после первого перерыва «пчелы» устроили настоящий разгром гостьям. Этот период во многом оказался решающим во всей встрече – 36:7.

После большого перерыва баскетболистки «Невинномысска» вновь смогли взять инициативу в свои руки и практически повторили результат первой десятиминутки – 9:11.

Правда, того задела, который вологжанки устроили во втором периоде, хватило, чтобы общий счет перед последней десятиминуткой был в пользу вологжанок. Она прошла в упорной борьбе и завершилась с равным счетом – 19:19. Общий счет встречи 76:64.

Вторую игру с командой из Ставропольского края вологжанки проведут сегодня также на своем паркете.