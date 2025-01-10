В Устюженском округе полицейские нашли заблудившуюся пенсионерку

Пожилую жительницу деревни Орел Устюженского округа госавтоинспекторы вернули дом после того, как она вышла из дома и заблудилась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

О пропаже 74-летней женщины в полицию сообщила ее дочь. Она пояснила, что пенсионерка страдает расстройством памяти. Пропавшую старушку незамедлительно начали искать.

Сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Галина Горюнова и лейтенант полиции Павел Новожилов несли службу на федеральной автодороге А-114. В какой-то момент они заметили на заснеженной дороге следы человека. Позже в 5 км от деревни Орёл они обнаружили женщину, которая шла от населённого пункта.

Остановленная стражами правопорядка старушка была уверена, что идёт в правильном направлении. Дорожные полицейские доставили пенсионерку домой и продолжили службу.