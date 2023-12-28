К 2046 году численность насления Вологодской области снизится с 1,1 миллиона человек до 950 тысяч

В 2046 году в Вологодской области останется меньше миллиона жителей. Таковы данные предоставил Вологдастат, оценив предположительную численность населения региона на ближайшие 20 лет. При этом большая часть людей будет проживать в городах, процент городских жителей будет неуклонно расти, а сельских уменьшаться.

По данным Росстата на начало года, в России постоянно проживает около 146,5 миллиона людей. Численность населения страны сокращается уже пять лет. Независимый демограф Алексей Ракша ранее в интервью журналу Тинькофф утверждал, что такая тенденция будет продолжаться.

С введением маткапитала в 2007 году в России росла рождаемость вторых и последующих детей. Это сказалось и на общем числе рождений, оно увеличивалось. На пике, в 2014—2015 году, рождалось почти по два миллиона детей в год. Но потом рожать стали меньше. Число рождений падает до сих пор. Число женщин репродуктивного возраста в России падает с 2010 года с ускорением — это эхо демографического кризиса 1990-х. С 1987 по 1999 число родившихся в РСФСР, а потом в Российской Федерации сократилось вдвое: с 2,5 до 1,25 млн человек в год. В 90-е и начало нулевых рождалось мало девочек, которые сейчас выросли и могут родить.

В 2030 году женщин основного детородного возраста будет на 40% меньше, чем в 2010. Даже если бы рождаемость осталась на уровне 2019—2022 года, то к 2030 году в России рождалось бы не более 1,1—1,15 млн детей в год.

Рождаемость на одну женщину падает с осени 2016 года. Причиной этого по мнению Ракши является непоследовательная демографическая политика. Маткапитал на второго и третьего ребенка, должны быть бессрочными, навсегда, иначе возникает неуверенность, что он будет при планировании детей. После введения маткапитала за первого ребенка, женщины уже не хотят рожать второго.

Другие факторы — это, конечно же, экономика и СВО, а именно мобилизация. Также угнетает рождаемость снижение реальных доходов населения. Ну и неуверенность в завтрашнем дне. И все это на фоне продолжающегося сокращения числа женщин репродуктивного возраста, которое составляет примерно 2,7% в год.

Вологодские власти, тем временем решили принять закон о запрете к склонению беременных женщин к абортам, будучи уверенными, что именно это поможет повысить рождаемость.