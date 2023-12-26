В Вологодской области примут закон о запрете к склонению к абортам

[ Общество ]

Депутаты ЗСО Вологодской области рассмотрят законопроект о  «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Вологодской области». Законопроект был внесен врио губернатора Георгием Филимоновым и его уже обсудили. 

По мнению губернатора «принятие законопроекта будет способствовать уменьшению количества случаев искусственного прерывания беременности на территории региона, что также повлечет уменьшение количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранение репродуктивной функции женщины».

«Следует отметить, что в 2022 году показатель числа рождений достиг в регионе исторического минимума за все время статистических наблюдений – 9287 (до этого минимумы рождений были зафиксированы в 1999 году – 10491)… Данный факт также повлиял на недостижение в предыдущие годы целевого значения показателя «Доля женщин», принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности» государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2021 – 2025 годы», - сообщает в пояснительной записке Георгий Филимонов.

Стоит отметить, что под склонением к аборту будут пониматься действия в отношении беременных женщин. В том числе уговоры, предложения, подкупы и т.д.  

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аборты

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В Вологодской области примут закон о запрете к склонению к абортам
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