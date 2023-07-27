Где деревья?: жители Череповца вместо обещанных деревьев на набережной пока получили торговые точки

В Череповце на Соборной горке при ремонте Александровской набережной было уничтожено большое количество деревьев. Власти пообещали посадить новые, но прошло уже больше года, а вместо высадки деревьев, мэрия объявила конкурс на аренду земли под торговые точки.



Жители города в прошлом году пожаловались на спил деревьев в социальных сетях. Они обратили внимание, что подрядчик, который выполняет ремонт набережной, спилил большое количество тополей. Также под спил пошли вязы, липы и рябина. Деревья были сложены в кучу за памятником Афанасию и Феодосию.

В мэрии Череповца на возмущения жителей ответили, что взамен вырубленных деревьев на новой набережной будет посажено около 300 деревьев и кустов. Это клены, сирень, туи, яблони, ели, можжевельник и барбарис.

Площадь озеленения по данным мэра города Череповца Вадима Германова должна была составить 30 тысяч квадратных метров.

Однако, с момента вырубки старых деревьев прошло больше года, а квадратных метров озеленения так и не видно. Вместо этого был устроен аукцион на размещение торговых объектов на набережной.

24 июля жители увидели новость об аукционе - на размещение торговых павильонов на Александровской набережной. Мэрия Череповца похвасталась, что в ходе аукциона удалось поднять стоимость аренды земли в двадцать раз, а на набережной будет установлено два павильона площадью десять квадратных метров и четыре киоска по шесть «квадратов». Стоит отметить, что протяженность реконструированной набережной - 600 метров.

О проекте реконструкции Александровской набережной широкой общественности стало известно в 2019-м году. Сообщество УрбанВологда сразу сказало, что проект плох, в том числе потому что пропадает зелень.

Из главных утрат три дебаркадера, которые хотели сохранить, но не смогли из-за того, что конструкции «тотально» разрушились. При этом эскизы новой набережной 2019-го года были без дебаркадеров. Также по мнению активистов был изуродован памятник и Феодосию. Вместо бетонной подпорной стенки светло-серого цвета появился тёмно-коричневый керамогранит, похожий на кладбищенский.

Береговая линия - подпорная стенка забором. Современный подход к благоустройству предполагает возвращение природы в город. Новые набережные делают так, чтобы у людей оставался контакт с водой. Однако, в Череповце на всех участках Александровской набережной людей от воды оградили забором и подпорной стенкой. Власти обосновали такой подход тем, что надо укрепить берег.

Ну и уничтожение взрослых деревьев и экосистемы. Камни у воды, прочная дерновина и корни деревьев на верхней части берега надёжно защищали его от размывания. Считают активисты. Из леса с тропинками сделали пустырь, открытый палящему солнцу летом и всем ветрам в остальные времена года.

"Что получилось? "Голая" набережная под фонарями-виселицами и с жутковатыми арт-объектами (до сих пор, кстати, официально не сданная, но вовсю эксплуатируемая). Про озеленение и сотни обещанных деревьев благополучно забыто", - сетуют череповчане.

И переживают, что вырубка деревьев пойдет дальше.

13 июня мэр города вместе с губернатором обсудили будущую стройку Октябрьской набережной. Правда, мэр пообещал максимально сохранить деревья в этом месте, а губернатор сказал, что горожане высказываются за зеленую территорию.

«В этом году мы проведем архитектурные и археологические изыскания. В следующем году нам поможет нацпроект „Жилье и городская среда“. Максимально сохраним деревья. Даже перенесли несколько дорожек, чтобы сохранить растения, — рассказывает Вадим Германов. — Строительство набережной от Октябрьского моста до причала теплоходов и парка Победы остается на 2025 год. К 250-летию Череповца в 2027 году мы закончим всю набережную».

«Читаю в соцсетях обсуждения. Горожане высказываются за зеленую территорию с дорожками и выходом к воде. Никаких подпорных стенок у воды здесь быть не должно. К началу 2024 года нужно провести аукцион и выбрать подрядчика. В октябре следующего года пройдемся по набережной от Ягорбского моста до Октябрьского», — заявил Олег Кувшинников.

Стоить отметить, что на благоустройство участка длиной около 600 метров было выделено почти 157 млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Жилье и городская среда".