В грязовецком интернате для престарелых и инвалидов избавились от клопов

В Грязовце в доме-интернате «Новая жизнь» для престарелых и инвалидов избавились от клопов и делают ремонт.

Ранее NewsVO сообщал, что в мае 2022 года жильцы интерната обратились к властям за помощью: в социальных сетях они написали, что их заели клопы и подтвердили свою беду фотографиями. На снимках было видно, что стены палат усыпаны насекомыми. Позднее проверка Роспотребнадзора подтвердила данный факт.

Нынешние условия проживания жильцов проверила председатель комитета Законодательного собрания Вологодской области по социальной политике Елена Быкова и представители департамента социальной защиты области.

«Во всех корпусах была проведена работа по уничтожению насекомых, проведена и продолжает проводиться обработка мягкого инвентаря, всех вещей. Мы проводим ремонт всех помещений, начиная с жилых комнат. Продолжаются профилактические дезенсекционные работы, чтобы ситуация не повторилась вновь. Делали заключение Роспотребнадзора, заказывали независимую оценку — насекомых нет», — рассказала исполняющая обязанности директора учреждения Жанна Тюрикова.

Сейчас в трёх корпусах интерната живут 302 человека. Первый и второй этажи третьего корпуса уже отремонтировали, ведутся работы на третьем этаже.

«Проводимые ремонтные работы были предварительно согласованы с Роспотребнадзором. Это сделано для того, чтобы мы могли качественно обрабатывать наши помещения. Вместо старых обоев стены подготовлены и окрашены краской на водной основе, все напольные покрытия были заменены, чтобы не было возможности насекомым где-то спрятаться. Исходя из общего комплекса мероприятий мы можем сделать вывод, что мы идём в нужном направлении, чтобы искоренить эту проблему навсегда», — рассказал заместитель директора интерната по хозяйственной части Ярослав Иванов.

На каждом этаже установили ящики для сбора жалоб и предложений жильцов. Жалоб насчёт клопов пока не поступало. Интернат также купил специальную камеру для обработки вещей и мягкого инвентаря, чтобы самим контролировать качество дезинфекции.

«Весьма отрадно видеть объемы работ и новые подходы к их выполнению. Мы сегодня обошли комнаты, зашли к семейной паре, посмотрели, как размещены и как себя чувствуют лежачие жильцы. По-иному ведётся работа. Убраны обои, напольные покрытия, которые так или иначе могут под собой сосредотачивать какую-то живность. Потолки заменены на моющиеся. Ремонт проводится повсюду: в общих помещениях, санузлах и на пищеблоке. Можно констатировать, работа проведена колоссальная, выделяются огромные средства, ведётся правильный контроль», — отметила председатель комитета Законодательного собрания области по социальной политике Елена Быкова.

Завершить капитальный ремонт в одном из трёх корпусов планируется в марте. Остальные работы продлятся до конца лета.