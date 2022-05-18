Наличие клопов в Грязовецком доме-интернате подтвердилось. Клопы ползают прямо по людям

Наличие клопов в Грязовецком доме-интернате для инвалидов и пенсионеров подтвердилось. Клопы ползают прямо по кроватям постояльцев интерната. Об этом сообщила член Общественного совета при Минтруде России Ольга Данилова у себя на странице в ВК. Она побывала на месте. выехала на место.

Ранее NewsVo сообщал, что в Грязовце в доме-интернате для инвалидов и престарелых «Новая жизнь» жителей заели клопы. Об этом они написали в социальных сетях. Жители интерната обратились к властям за помощью. Они подтвердили свою беду фотографиями. На снимках видно, что все стены палат усыпаны насекомыми.

В Грязовецкий дом-интернат «Новая жизнь» для пенсионеров и инвалидов выехал Роспотребнадзор. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения.

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора на место выехала член общественной палаты Ольга Данилова, соцзащита, прокуратура и депутаты.

Вопиющие факты подтвердились.

«Как сообщают в Департаменте социальной защиты населения области, в частной организации «Центр социальной адаптации» в городе Грязовце ситуация подтвердилась. «В течение последних двух лет на проверки частных учреждений был установлен мораторий из-за коронавирусной инфекции. Также постояльцы поделились, что руководство организации запрещало жаловаться под угрозой выселения. В организации идёт проверка Роспотребнадзора. Ее результатом могут быть штраф, приостановка деятельности, будут установлены сроки для устранения нарушений», — сообщила Ольга Данилова.

На место также выехал депутат ЗСО Антон Холодов, он поговорил с пенсионерами, обошёл комнаты:

«Проживает там почти 350 пенсионеров и инвалидов. К сожалению, жалобы подтвердились — старики живут с клопами, условия антисанитарные. На коже постояльцев видны укусы. Интернат частный, и, видимо, владелец расслабился без проверок, на которые был наложен мораторий из-за коронавируса».

«Данная ситуация ещё раз показывает, что необходимо четко регламентировать деятельность пансионатов для пожилых людей, вводить для них обязательную медицинскую лицензию, чтобы в таких учреждениях не только пытались извлечь прибыль, но и обеспечивали достойный уход! Данный вопрос уже не первый год пытаются протолкнуть на государственном уровне. В том числе и я как член Общественного совета при Минтруде России поддерживала законопроект о лицензировании деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам в стационарной форме социального обслуживания. Однако принятие законопроекта очередной раз отложили. Тем не менее, на региональном уровне необходимо рассмотреть возможность усиления контроля за деятельностью частных учреждений данной сферы, в том числе представителями гражданского общества, которые могут предотвратить появление нарушений даже в период действия моратория!», — заключила по итогу проверки Ольга Данилова.

После сообщений, представители дома-интерната заявили, что жители комнат, фотографии которых появились в социальных сетях, еще 13 мая были переселены в другие помещения. В комнатах будут проведены ремонтные работы. После этого в социальных сетях появилось новое видео от жителей интерната. На нем видно, как насекомые просто ползают по кроватям и одеялам. Их там кишит. Жители говорят, что их никуда не переселяли. Это подтвердила проверка.