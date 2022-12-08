Историки Вологды: легенда о белоризцах – сюжет, который не раз встречается в проповедях

Историки выдвинули гипотезу, что вологодское предание о белоризцах берет свое начало не из местных исторических реалий или народного воображения, а из книжной среды и рассказов священников.

Напомним, согласно легенде, в средние века два воина в белых одеждах (ризах – ред.) спасли Вологду от вражеского войска ценой собственной жизни. Эту историю рассказывают туристами многие экскурсоводы. А место, где по преданию похоронены белоризцы – «поляна белоризцев» – признана объектом культурного наследия регионального значения.

В начале декабря вологодское издательство «Древности Севера» опубликовало статью, в которой историки Марина Васильева и Александр Суворов раскрывают историю этого старинного предания с новой стороны.

– История вологодских белоризцев (людей в белых ризах) впервые фигурирует в житии Димитрия Прилуцкого, составленном в конце XV века (это, так сказать, первоисточник). Там в чуде «О граде Вологде, как святой избавил его от рати» описано, будто двоим людям в одну ночь привиделось одно и то же: идущий к осажденной врагами Вологде со стороны Спасо-Прилуцкого монастыря святой старец Димитрий в неописуемом свечении, к которому присоединяются два мужа белоризца световидные, которые, укрепив бревнами стены вологодской крепости, ушли восвояси. Согласно житию, заступничество святого помогло горожанам выстоять. Впоследствии в разных вариантах этого предания рассказывалось даже о непосредственном участии двух белоризцев в битве с врагами, и о гибели этих неизвестных воинов в бою, а в урочище Поляна даже показывали могилу белоризцев, – говорится в статье.

В житии сказано, что белоризцы вышли к Димитрию Прилуцкому из «скудельничья дома». Это убогий дом – место, где хоронили умерших без покаяния и причастия – самоубийц, утопленников, умерших скоропостижно или в результате несчастного случая, скитальцев, иноверцев, нищих.

– То, что белоризцы, согласно видениям, вышли из скудельницы, можно объяснить белый цвет их одежд. Видимо, речь идет о двух «мужах», погребенных в скудельнице и облаченных в саваны, и явившихся из потустороннего мира на помощь городу, – поясняют историки.

Важный момент в этой истории – рядом со скудельницей, в Лазаревском переулке в Вологде, ранее находилась деревянная клетская церковь великомученика Димитрия Солунского – запомните это имя, оно важно для раскрытия гипотезы. В начале 18-го века ее называли церковью Димитрия Солунского «у Убогих дому». В 19-м веке на месте утраченной церкви «у Убогих дому» существовала деревянная часовня, на месте которой в 1911 году построена сохранившаяся каменная.

– На Руси Димитрий Солунский был почти столь же популярен как другой святой воин – Георгий Победоносец. Он почитался как покровитель воинов и защитник отечества, – говорится в статье. – И вот как раз в житии Димитрия Солунского… мы найдем очень интересные параллели вологодскому преданию о белоризцах! Там есть несколько чудес (одно из них, причем самое известное, прямо озаглавлено «О спасении города»), где рассказывается о том, что во время осады варварами родной для Димитрия Фессалоники (Солуни) почивший святой воин не раз являлся для оказания военной помощи горожанам. Например, однажды враги увидели, как из ворот города навстречу им выехало войско, во главе которого был «муж огненный и сияющий на белом коне и одетый в белую одежду». Горожане поняли, что это было ангельское войско во главе с Димитрием Солунским. В другой раз враги вместо разрушенных укреплений Фессалоники неожиданно увидели вновь укрепленные (вероятно, Димитрием) стены, причем в этот раз Димитрий Солунский вновь явился для охраны города в сопровождении других неназванных святых.

По мнению Александра Суворова и Марины Васильевой, параллели житийных рассказов Димитрия Солунского и Димитрия Прилуцкого очевидны.

– Кажется любопытным предположение, что вологодское предание о белоризцах начало свое шествие сквозь полтысячелетия вологодской истории вовсе не из местных исторических реалий или народного воображения, а пришло, вероятно, с амвона, из книжной среды, из рассказов священников о чудесах великомученика Димитрия Солунского, сумевшего защитить греческие Фессалоники от врагов, как защитил Вологду Димитрий Прилуцкий с белоризцами. Мы видим интересный пример долгой жизни яркого сюжета заступничества святого за жителей осажденного города, получавшего новую актуальность и новое наполнение реалиями своего времени.

Историки подчеркивают, что не обращались к другим житиям и другим преданиям такого рода.