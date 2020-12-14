Вологодская «Поляна Белоризцев» признана объектом культурного наследия регионального значения

14.12.2020 [Общество]

В единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включены три объекта, расположенные на территории Вологодской области. Это «Поляна Белоризцев», которая находится в Вологде по адресу Завражский переулок, 10 а, жилой дом конца XVII-начала XX века на улице Гоголя, 116 в Вологде, а также дом Никоновой 1855 года постройки на улице Социалистической, 28 в Череповце. 

«Поляной Белоризцев» называют площадку рядом с часовней Белоризцев.

– Согласно легенде, здесь в средние века два воина в белых одеждах (ризах) спасли Вологду от нашествия врагов ценой собственной жизни. Место, где они были похоронены, назвали Поляной Белоризцев. В память об этом событии здесь была возведена каменная часовня в 1911 году, перестроенная в советский период под жилой дом, – сообщает Автономное учреждение культуры «Вологдареставрация».

Ранее NewsVo сообщал о том, что здесь проводились раскопки. В ходе исследований было установлено, что культурный слой на «Поляне» находится на глубине в среднем 30-70 сантиметров, в одном из шурфов его мощность 1,5 метра.

– Рядом с часовней Белоризцев были обнаружены захоронения и перезахоронения, их датировку еще предстоит определить. В других шурфах археологи встретили фрагменты керамической посуды, кости домашних животных, кованые гвозди, шлак от некого ремесленного производства и конскую подкову, – пояснили специалисты «Вологдареставрации».

Начальник отдела учета и сохранения памятников археологии АУК Вологодской области "Вологдареставрация" проводит обследования поляны Белоризцев. Июнь 2020 года. Фото: Марины Васениной

«Дом жилой (дер.)» по адресу Вологда, Гоголя, 116  – это дом, построенный в конце XVIII-го века в стиле раннего классицизма, пристройка относится к середине XIX-го века.

– Ранее дом имел угловой балкон, сейчас этот элемент утрачен. Внутри частично сохранился подлинный исторический интерьер: печи, потолочные карнизы и розетки, внутренние оконные и дверные наличники, историческая пятичастная расстекловка оконных проемов. Восточный, западный и южный фасады украшены широким фризом с декоративными элементами в виде прямоугольников, углы дома зашиты пилястрами. Северный фасад дополнен треугольным раскрепованным фронтоном. В 2008 году дом был признан аварийным, в 2015 году его расселили, намереваясь снести. Теперь снос здания запрещён, – говорят специалисты «Вологдареставрации».

Дом на Гоголя, д.116. Фото: вести35.рф

«Дом Никоновой» по адресу Череповец, Социалистическая, 28 в настоящее время является частью комплекса мемориального дома-музея Верещагиных, относится к Череповецкому музейному объединению и планируется к реставрации.

– Здание построено в стиле классицизма по рисунку одного из «образцовых» фасадов, разработанных для города Череповца. Окна второго этажа декорированы профилированными наличниками и горизонтальными сандриками, под окнами прямоугольные ниши, чередующиеся с плоской стеной. Четыре окна северного фасада имеют тянутые наличники. Весь периметр по горизонтали увенчан мощным декорированным карнизом. В интерьерах сохранились печи, внутренняя планировка и расположение дверей, тянутые многопрофильные карнизы, оформление дверных и оконных проемов, две двери с подлинным столярным заполнением, фрагменты декора стен и потолков второго этажа, лестничные ограждения с элементами пропильной резьбы и поворотными столбами, вырезанными из цельного бревна, парадная лестница и лестница на чердак, – говорят о здании сотрудники «Вологдареставрации».

«Дом Никоновой», 2014 г. Фото А.Е.Мельникова domofoto.ru

Тэги: дома-памятники

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