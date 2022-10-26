Конкурс поэтов проходит в рамках фестиваля «Время колокольчиков»

В этом году частью фестиваля «Время колокольчиков» стал поэтический конкурс. Инициатива проведения творческого проекта исходила от семьи поэта.

– В наше сложное время культура отошла на второй план, поэзия в особенности, – отметила в интервью череповецкой газете «Речь» сестра поэта Елена Башлачева. – У Саши в одном из стихотворений, написанных в начале 80-х, есть такие строки: «Поэтам нынче стыдно называться! Поэзия сегодня в резервации. Поэзия сегодня рубит лес!» Нам кажется, что этот конкурс имеет особое значение. И ни в какие времена он не был бы несвоевременным, но сегодня он актуален как никогда. Саша для нас и для многих людей, интересующихся его творчеством, прежде всего поэт. Поэтому в рамках фестиваля «Время колокольчиков» мы решили обратить внимание не только на музыку, но и на поэзию.

Финал этого поэтического конкурса пройдет 29 октября в 12:00 во Дворце химиков. Участников финального концерта определило зрительское голосование, которое прошло в группе конкурса в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что рок-фестиваль «Время колокольчиков» пройдет в этом году в Череповце с 27 по 29 октября. В рамках мероприятия пройдут несколько концертов.

Также запланирован круглый стол по поэтике Александра Башлачева, на котором свои доклады представят:

Виталий Гавриков, доктор филологических наук, профессор Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, автор статей и монографий о творчестве А. Башлачева (г. Брянск). Тема выступления: «Творчество А.Башлачева — как новое слово в русской поэзии»

Наталья Данилова, научный сотрудник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, кандидат филологических наук, доцент (Санкт-Петербург)

Сергей Шаулов, заведующий отделом «Дом-музей М.Ю. Лермонтова» Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля, кандидат филологических наук (Москва)

Лев Наумов, писатель, биограф А. Башлачева, автор книги «Человек поющий» (Санкт-Петербург)

Юрий Доманский, профессор Российского Государственного гуманитарного университета (Москва)

Сара Манци, аспирант Пизанского Университета (Италия), аспирант Российского Государственного гуманитарного университета. Занимается переводами стихов А.Башлачева на итальянский язык.

Тема доклада: «Этот город скользит и меняет название»: заметки о петербургском симулякре у Александра Башлачева». Круглый стол пройдет 28 октября в 16.00 в Художественном музее по адресу: Череповец, Советский, 30-а.

Возрастные ограничения: (12+).

