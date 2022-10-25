Рок-фестиваль «Время колокольчиков» пройдет в Череповце с 27 по 29 октября

25.10.2022 [Культура]

Ежегодный рок-фестиваль «Время колокольчиков» пройдет в Череповце в Доме химиков с 27 по 29 октября. Мероприятие посвящено памяти рок-барда Александра Башлачева.

27 октября в 19:00 здесь выступит группа «Воскресенье» (12+). Сообщается, что этот концерт пройдет в рамках юбилейного тура рок-группы, в программе прозвучат хиты проверенные временем.

28 октября в 19:00 состоится концерт группы «Мельница» (12+).

Поэтический концерт «Семь кругов беспокойного лада» (16+) состоится 29 октября в 14:00. Актер театра и кино Антон Шагин прочитает стихи Александра Башлачева. Также выступят московские поэты Игорь Караулов и Анна Долгарева.
29 октября в 20:00 выступит Народный артист России Дмитрий Певцов с концертной программой «Баллада о Высоцком».

Ранее NewsVo рассказывал, что в Череповце работают два музея Александра Башлачева – виртуальный и реальный. Реальный музей находится по адресу: Череповец, Советский проспект, 35а, а виртуальный по ссылке.

Александр Башлачев — советский поэт, рок-бард, автор и исполнитель песен, родился в Череповце 27 мая 1960 года. Его песня «Время колокольчиков» – один из символов русской рок-поэзии. Поэта не стало 17 февраля 1988, он был похоронен в Ленинграде. В 2009 году в Череповце открыли экспозицию, посвященную жизни и творчеству Башлачева, в 2020 году эта экспозиция переехала в центр города в здание филармонии. С 2015 года в городе металлургов также проводится рок-фестиваль памяти Башлачева «Время колокольчиков».

Тэги: концерт, Башлачев, Время колокольчиков

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