Музей Александра Башлачева в Череповце переедет в центр города

В Череповце музей, посвященный жизни и творчеству поэта Александра Башлачева, переедет в центр города. Экспозиция переместится с проспекта Строителей, 30 в здание филармонии на Советском проспекте, 35а.

Начальник управления по делам культуры Череповца Светлана Волохова пояснила, что комната-музей в филармонии должна открыться к 60-летию со дня рождения Башлачева, в мае 2020 года.

«Музей будет находиться с торца здания. В этом здании Башлачёв начинал трудовую деятельность, здесь есть памятная доска, бюст. Там постоянно свежие цветы от почитателей творчества Башлачёва», — цитирует Волохову официальный сайт Череповца.

Александр Башлачев — советский поэт, рок-бард, автор и исполнитель песен, родился в Череповце 27 мая 1960 года. Его песня, стихотворение «Время колокольчиков» стало одним из символов русской рок-поэзии. Поэта не стало 17 февраля 1988, он был похоронен в Ленинграде. В 2009 году в Череповце открыли экспозицию, посвященную жизни и творчеству Башлачева. С 2015 года в городе также проводится рок-фестиваль памяти Башлачева «Время колокольчиков».