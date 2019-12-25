Музей Александра Башлачева в Череповце переедет в центр города

25.12.2019 [Культура]

В Череповце музей, посвященный жизни и творчеству поэта Александра Башлачева, переедет в центр города. Экспозиция переместится с проспекта Строителей, 30 в здание филармонии на Советском проспекте, 35а. 

Начальник управления по делам культуры Череповца Светлана Волохова пояснила, что комната-музей в филармонии должна открыться к 60-летию со дня рождения Башлачева, в мае 2020 года.

«Музей будет находиться с торца здания. В этом здании Башлачёв начинал трудовую деятельность, здесь есть памятная доска, бюст. Там постоянно свежие цветы от почитателей творчества Башлачёва», — цитирует Волохову официальный сайт Череповца. 

Александр Башлачев — советский поэт, рок-бард, автор и исполнитель песен, родился в Череповце 27 мая 1960 года. Его песня, стихотворение «Время колокольчиков» стало одним из символов русской рок-поэзии. Поэта не стало 17 февраля 1988, он был похоронен в Ленинграде. В 2009 году в Череповце открыли экспозицию, посвященную жизни и творчеству Башлачева. С 2015 года в городе также проводится рок-фестиваль памяти Башлачева «Время колокольчиков».

Тэги: Башлачев

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Памятная доска депутату в Никольске и двор в Вологде попали в топ-10 абсурдных открытий чиновников
На площади Революции в Вологде упала новогодняя елка
Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области
Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение
Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик
В Вологде бюджетников просят голосовать за детсад в Бывалово вопреки генплану
В Вологде упала еще одна ёлка
Мэр Вологды сказал, что городу подарили контактную сеть троллейбусов за 30 млн рублей
Череповец вошел в топ-10 самых депрессивных городов России
На разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Вологде потратили 7,5 миллионов рублей
24.12.2019 [Общество]

В прокуратуре Вологда ответили про детсад в Бывалово, сославшись на план 1979 года

1777
3
25.12.2019 [БлогоVO]

И еще немного по Некрасовскому мосту!

402
0
24.12.2019 [Общество]

На разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Вологде потратили 7,5 миллионов рублей

2534
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Живущие в США потомки вологодского крестьянина оплатили школьникам из Сямжи экскурсию в музей
Водителя, насмерть сбившего двух человек на «зебре» в Череповце, приговорили к 4,5 годам колонии
Двух сторонников запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» задержали в Вологде
Пассажиры авиарейса Казань-Череповец больше 19 часов ждут вылета
«Школа юного волонтера» заработает в Вологодской области в 2020 году
Выставка «Питерских котов» художника Владимира Румянцева открывается в Череповце
В Вологодской области запретили продавать детям любую бестабачную продукцию с никотином
 


23.12.2019 [Общество]

Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области

5272
0
25.12.2019 [БлогоVO]

Колонка на Советском проспекте

259
0
23.12.2019 [Обзор Прессы]

Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования

1010
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика