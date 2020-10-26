Два музея Александра Башлачёва откроются в Череповце: виртуальный и реальный

Два музея Александра Башлачёва откроются в Череповце в конце ноября – реальный и виртуальный. Реальный музей расположится в здании филармонии на Советском проспекте, сообщает сайт череповецкой мэрии.

– Когда мы решали, как можно уместить столько смыслов в небольшом объеме, поняли, что стандартными приемами не покажешь ничего. Музей не будет соответствовать масштабам личности Башлачева, – говорит директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова. – Поэтому мы отказались от стандартных витрин. Посетители музея увидят аудиовизуальный спектакль с хроникой, музыкальными произведениями Башлачева, лазерной проекцией. Надеюсь, после этого посетители музея смогут по-другому взглянуть на мемориальные предметы.

Второй музей Башлачёва – виртуальный. Это будет интернет-сайт, где будут собраны фотографии поэта, здесь можно будет послушать рассказы его друзей, его песни и увидеть 3D-модели предметов, связанных с жизнью и творчеством поэта.

– В качестве навигационной панели виртуального музея будет выступать двенадцатиструнная гитара, по которой можно будет передвигаться, как по аккордам. Каждый аккорд соответствует разделу музея, - приводит слова заведующей туристско-информационным центром музейного объединения Ирины Анфаловой сайт cherinfo.ru - Предметы в музее будут говорить со зрителями голосами родных, близких и друзей Башлачева. В галерее будут ожившие фотографии. Многие из этих фотографий никогда ранее не публиковались.

Виртуальный музей создаётся на средства Благотворительного фонда Владимира Потанина». Он будет доступен для просмотра с 23 ноября, сообщает череповецкое музейное объединение. Реальный музей Башлачёва также планируют открыть в конце осени.

