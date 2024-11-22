Дорожники завершили ремонт улицы Республиканской Вологды

В Вологде завершился ремонт улицы Республиканской, который проходил по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ремонт проводится на отрезке от улицы Гагарина до Ленинградской.

«Данный отрезок дороги, протяженностью в полкилометра, всегда был полугрунтовым и с гравийными обочинами. Потребность в капитальном обновлении появилась по мере разрастания микрорайона. Многоэтажки выросли на месте частного сектора, и дорога перестала справляться с нагрузкой. Пыль, грязь и неудобства для пешеходов и автомобилистов остались в прошлом. Дорогу полностью заасфальтировали, обустроили широкую проезжую часть и тротуары. Также здесь заменили сети коммуникаций», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Стоимость ремонта улицы Республиканской составила более 40 млн рублей. Работы проводила компания «Дорсервис».

Также в настоящее время стадию приемки проходят проспект Победы и улица Строителей. С их сдачей в областном центре закроют сезон ремонтов дорог в этом году.