Глава Великоустюгского района рассказал о состоянии трехлетнего Егора, которого искали всем миром

Глава Великоустюгского района навестил в больнице трехлетнего Егора, которого больше суток искали в Великоустюгском районе.

«Привёз главному герою всех новостных сводок фруктов и игрушку. Правда, поиграть машинкой малыш сможет не скоро: сейчас маленькому организму после пережитого стресса нужна серьёзная реабилитация. Пообщался с заведующим педиатрическим отделением Фёдором Петровичем Кулаковым. В его практике такой случай впервые. Сложно и страшно представить, что ребёнок пережил в лесу днём под палящим солнцем или холодными ночами среди хищников и комаров», — написал глава района у себя на странице.

О том, как семья прожила эти два дня, показавшиеся годами, журналисту сайта «35media» рассказала мама Егора, Марина Наволоцкая.

Егор — младший ребенок в семье Наволоцких. 1 августа мальчик был дома с мамой. Утром они, как обычно, позавтракали, сходили за продуктами в магазин, занимались домашними делами.

«Егор просился гулять, скучно ему весь день дома. Я говорю ему: „Сейчас я еду приготовлю, и мы с тобой сходим на улицу, погуляем, баньку затопим к приходу папы с работы“. А он ни в какую, „хочу гулять“, и все тут, — рассказывает Марина. — Ну я разрешила ему выйти, поиграть под окном, наказала никуда не уходить от дома. И я его видела из окна, разговаривала с ним. В какой-то момент отвернулась к плите, минут пять прошло, не больше, выглядываю — а Егора нет. Зову его, он не откликается. Выбежала на улицу — сына нигде нет».

Марина обошла соседей, сбегала на детскую площадку у магазина, расспросила односельчан на улице — Егор исчез. Женщина просила ее тоже определить на поиски, но ей объяснили, что она должна остаться дома. Два дня она провела в беспокойстве. Когда сказали, что был обнаружен след Егора, рванула туда.

«Я не могла остаться дома, поехала туда, и у меня сердце обмерло от ужаса. Карьер большой, ямы водой заполнены, рядом свалка. Думаю, если Егор добрался сюда, могло случиться самое страшное… — говорит Марина. — Но сына не нашли. У меня случилась истерика».

Поисковики надеялись, что мальчик откликнется на голос матери и вывезли ее вечером 2 августа в лес. Но все было тщетно.

«Сегодня утром я снова побежала в штаб узнать новости. А их не было. Мне сказали, что группы сменяли друг друга всю ночь, поиски продолжаются. Вернулась домой, и тут звонок — женщина из отряда „ЛизаАлерт“ говорит: „Нашли! Живой“. Сложно передать словами, что мы испытали в этот момент. От невероятного облегчения можно было выдохнуть, а то казалось, что мы и не дышали с мужем эти два дня. Он активно участвовал в поисках, домой не приходил, не спал, не ел, не пил. Так волновался, что дошло до сердечного приступа»…

По словам женщины Егор находился в полубессознательном состоянии.

«Егорушка выпил стакан воды и просил у врачей еще. Он очень слаб, грязный, исцарапанный, искусанный, но самое главное — живой!»

Женщина благодарна всем, кто принял участие в поисках Егора.

Ранее NewsVo писал, что трехлетний Егор Наволоцкий пропал 1 августа после 17:00, его видели вечером, гуляющим с собаками у фермы, затем были обнаружены записи с камер видеонаблюдения у школы. На них видно, как мальчик гуляет один с собаками. Дальше его след оборвался. Позже появилась информация о том, что на песке найден детский след. Вечером 2 августа глава Великоустюгского района сообщил об усилении поисков.

В поисковой операции приняли участие более 700 человек, и отработано более 370 километров: были осмотрены придворовые и заброшенные территории, поля, леса и болота. Задачи выполняли пешие поисковики, авиация, кинологические расчёты, беспилотная авиация и водолазы.

Сотрудниками ОГИБДД осматривался каждый автомобиль, проезжавший мимо, просматривались видеорегистраторы у автовладельцев.

Егор был найдет 3 августа около 7 часов утра в лесополосе примерно в шести километрах от места пропажи.