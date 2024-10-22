Почти 1,5 млн рублей украл аферист с сайта знакомств у череповчанок

28-летний житель Череповца обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

По версии следствия, весной и летом этого года мужчина знакомился с одинокими женщинами в соцсетях или на специальном сайте. Обвиняемый завоевывал их доверие, после чего просил у женщин деньги в долг или для других придуманных целей. Если у дамы денег не оказывалось, то он предлагал оформить на себя кредит, на что потерпевшие соглашались.

Впоследствии обвиняемый полученные денежные средства не возвращал и использовал их по своему усмотрению. Всего от указанных действий пострадали три жительницы Череповца. Им причинен ущерб в общей сумме более 1,49 миллионов рублей.

Прокуратура города Череповца утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Череповецкий городской суд для рассмотрения по существу.