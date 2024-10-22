В Вологодской области стартовал региональный этап конкурса социально значимых бизнес-проектов

[ Общество ]

Вологодских предпринимателей приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес». На Вологодчине стартовал региональный этап конкурса.

«Цель конкурса «Мой добрый бизнес» – выявить и поддержать лучшие практики в сфере социального предпринимательства. Заявить о себе предприниматели региона могут до 18 ноября. Победители будут отмечены дипломами и призами и представят Вологодчину на межрегиональном и федеральном этапах», – рассказали в департаменте экономического развития области.

В этом году обновлены номинации и перечень участников конкурса. Теперь представить свои инициативы могут социальные и молодые предприниматели, экспортеры и стартаперы, мамы-предприниматели и бизнесмены «серебряного возраста», самозанятые и социально ориентированные НКО, а также крупные компании, реализующие программы социальной корпоративной ответственности.

Подать заявку можно на сайте. Получить консультацию по заполнению формы можно у специалистов Центра «Мой Бизнес» по телефону: 8 (8172) 500-112.

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