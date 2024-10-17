В Вытегре расследуют дело о нарушениях при переселении из аварийного жилья

В Вологодской области возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями бывшим директором коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия и превышении должностных полномочий бывшим главой муниципального образования, с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Вологодской области.

В период с 2013 по 2015 годы на переулке Галиотный в Вытегре строился многоквартирный дом, предназначенный для переселения граждан из аварийного жилья. Стройкой руководил директор коммерческой организации, с которой был заключен муниципальный контракт. Проектная и рабочая документация изначально были составлены с многочисленными нарушениями нормативных требований.

В июне 2015 года дом был введен в эксплуатацию. Соответствующие документы подписал глава Вытегорского округа. При этом, он знал, что необходимый объем работ по строительству не был выполнен. Граждане заселились в этот дом, построенный с многочисленными нарушениями.

«Указанные действия фигурантов повлекли существенное нарушение прав и законных интересов жильцов на безопасные и благоприятные условия проживания, поставив под угрозу их жизнь и здоровье. Кроме того, действия злоумышленников повлекли причинение существенного имущественного вреда муниципальному образованию на сумму, превысившую 25 млн рублей», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время продолжается сбор доказательств по делу.