Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым

Около семи часов утра поисковики сообщили, что в деревне Морозовица нашли трехлетнего Егора Наволоцкого, который пропал вечером 1 августа.

Он эвакуирован и передан Скорой помощи.

Сперва волонтерам удалось обнаружить вещи ребенка: в этот район были направлены дополнительные силы. Вскоре в лесу – примерно в шести километрах от места пропажи – был обнаружен и сам мальчик. Как сообщает СМ-медиа, ребенок был почти без одежды.

«Спасибо всем, кто дни и ночи принимал участие в поисках трехлетнего Егора. Мальчика обнаружили в лесополосе. Между Морозовицей и Щекино. Сейчас с ним работают врачи и психологи», — написал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.