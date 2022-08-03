Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым

03.08.2022 [Общество]

Около семи часов утра поисковики сообщили, что в деревне Морозовица нашли трехлетнего Егора Наволоцкого, который пропал вечером 1 августа.

Он эвакуирован и передан Скорой помощи. 

Сперва волонтерам удалось обнаружить вещи ребенка: в этот район были направлены дополнительные силы. Вскоре в лесу – примерно в шести километрах от места пропажи – был обнаружен и сам мальчик. Как сообщает СМ-медиа, ребенок был почти без одежды. 

«Спасибо всем, кто дни и ночи принимал участие в поисках трехлетнего Егора. Мальчика обнаружили в лесополосе. Между Морозовицей и Щекино. Сейчас с ним работают врачи и психологи», — написал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. 

Видео «Подсмотрено Великий Устюг»

 

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