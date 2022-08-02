В Великоустюгском районе усиливают поиски пропавшего трехлетнего мальчика: счет идет на часы

02.08.2022 [Общество]

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил, что поиски пропавшего трехлетнего ребенка усиливаются в деревне Морозовица.

«Прибыли ребята из поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“. Все работаем в тесной связке. На счёту каждый час. Погода жаркая. Любой помощи и участию будем рады. Если кто-то захочет присоединиться к поискам Егора к концу рабочего дня — сбор у здания администрации в Морозовице. Для малыша трёх лет даже поле с высокой травой как глухой лес. С каждым новым участником поисков шансы на спасение Егора увеличиваются. Присоединяйтесь», — написал глава района.

Трехлетний Егор Наволоцкий пропал первого августа, его видели вечером, гуляющим с собаками у фермы, затем были обнаружены записи с камер видеонаблюдения у школы. На них видно, как мальчик гуляет один с собаками. Дальше его след оборвался. 

Позже появилась информация о том, что на песке найден детский след. Предварительно - обувь принадлежит мальчику. На месте работают кинологи.

В управлении МЧС по Вологодской области пояснили, что обследуется карьер рядом с деревней , берег и русло реки Шарденьги, выставлена заграждающая сеть. Результаты поиска не дали. 

К поискам привлечены МЧС, полиция, волонтеры от администрации района и населения. Кроме устюжан, в поисках Егора также участвуют добровольцы из Котласа и Коряжмы. Два экипажа профессиональных поисковиков из Вологды. Водителей, проезжавших 1 августа после 17:30 по улице Центральной деревни Морозовице, просят предоставить записи с видеорегистраторов. Как говорят поисковики, это могло бы значительно помочь в поиске ребенка. Обращаться можно по телефону 8 921-123-88-80 (Александр).

Дмитрий Голиков, руководитель инспекторского участка ГИМС города Великий Устюг

Тэги: пропал ребенок

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