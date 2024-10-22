Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Бабушкинском округе

Авария произошла вчера, 21 октября, около трех часов утра на 114-м километре автодороги Тотьма – Никольск территории Бабушкинского района. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 29-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Хавал», не справилась с управлением. После чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся на бок.

В результате дорожного происшествия женщина с травмами госпитализирована в больницу. Сообщается, что ремнем безопасности она была не пристегнута. Также травмы получили дети, которые находились в машине: 5-летняя девочка и годовалый мальчик.