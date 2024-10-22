Глава Вологодского округа рассказал о фактах вандализма в парке у музея Семенково

Глава Вологодского округа Игорь Быков удивлен фактами вандализма в парке у музея «Семенково», открытого летом по проекту «Парки в лесу».

По его словам, парк после установки беседок, мангалов, игровой и спортивной площадок, организации тропы здоровья и уличного освещения превратился в центр притяжения для отдыхающих и проведения различных активностей на свежем отдыхе.

Правда, не все гости ведут себя в нем адекватно.

«В парке уже зафиксированы случаи вандализма. Некоторые посетители не утруждают себя убирать мусор после проведения пикников, варварски относятся к туалетам, скамейкам, мангалам и прочему оборудованию», - написал глава округа в соцсетях.

Игорь Быков пообещал бороться с такими посетителями. Он напомнил, что в парке установлена система видеофиксации, с помощью которой можно установить нарушителей, чтобы впоследствии привлечь к административной ответственности.