Глава Вологодского округа рассказал о фактах вандализма в парке у музея Семенково

[ Общество ]

Глава Вологодского округа Игорь Быков удивлен фактами вандализма в парке у музея «Семенково», открытого летом по проекту «Парки в лесу».

По его словам, парк после установки беседок, мангалов, игровой и спортивной площадок, организации тропы здоровья и уличного освещения превратился в центр притяжения для отдыхающих и проведения различных активностей на свежем отдыхе.

Правда, не все гости ведут себя в нем адекватно.

«В парке уже зафиксированы случаи вандализма. Некоторые посетители не утруждают себя убирать мусор после проведения пикников, варварски относятся к туалетам, скамейкам, мангалам и прочему оборудованию», - написал глава округа в соцсетях.

Игорь Быков пообещал бороться с такими посетителями. Он напомнил, что в парке установлена система видеофиксации, с помощью которой можно установить нарушителей, чтобы впоследствии привлечь к административной ответственности.   

«В ближайшее время проведем очередной субботник по уборке мусора, отрегулируем его своевременный вывоз с территории парка, отремонтируем поврежденные элементы. Кроме того, мы продолжаем развивать территорию», - уточнил Быков.

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