МФК «Локомотив» из Вологды поборется за медали чемпионата России по мини-футболу

МФК «Локомотив» из областной столицы представит Вологодчину на всероссийских соревнованиях по мини-футболу в формате 8x8. Финальный этап турнира пройдёт в Сочи с 1 по 6 ноября на полях спорткомплекса «Территория спорта». В нём примут участие 112 команд из 85 регионов России.

Вологодскую область на соревнованиях представит победитель регионального этапа МФК «Локомотив» из областной столицы, победивший в финале череповецкую «Иверию» 2:0.

В финале любительского турнира вологодских «железнодорожников» ждут соперники из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской и Тюменской областей, Республики Татарстан и Хакасия, а также ЛНР.

Чемпионат России по мини-футболу в формате 8x8 - это одно из самых масштабных соревнований РФС по количеству и географии участников – одновременно на чемпионате будут присутствовать более 2,5 тысяч спортсменов. В отборочных соревнованиях в своих регионах сыграли 1,2 тысячи команд. Чемпионат начнётся с группового этапа, после которого определятся участники плей-офф.