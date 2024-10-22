Завтра откроется новая детская площадка на площади Чайковского в Вологде

[ Общество ]

Монтаж детской площадки уже завершен. Качество проведенных работ оценил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев, о чем он поделился на своей странице в соцсети ВКонтакте.

На территории установили современное игровое оборудование, а также уложили безопасное резиновое покрытие.

«Мы тщательно подошли к отбору элементов, чтобы игровое пространство в Вологде было разнообразным. Конструкции рассчитаны на детей разного возраста. Проверку на прочность элементы сегодня прошли», – рассказал Андрей Накрошаев.

В настоящее время подрядчик завершает благоустройство прилегающей территории, а также устраняет небольшие замечания. Пользоваться площадкой можно будет с 23 октября.

Площадку удалось обновить на средства, выделенные из областного бюджета по решению губернатора региона. Всего в областной столице модернизируют 25 детских площадок.

Теги:
детская площадка модернизация
Фото: Вологда.рф
 

Последние новости

В Череповце пенсионерке отказали в госпитализации, и она умерла
Завтра откроется новая детская площадка на площади Чайковского в Вологде
Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Бабушкинском округе
Почти 1,5 млн рублей украл аферист с сайта знакомств у череповчанок
МФК «Локомотив» из Вологды поборется за медали чемпионата России по мини-футболу
Почти 100 вологжан готовы начать работать в ресторанах и гостиницах
Тропу «Парки в лесу» около музея «Семенково» могут передать на баланс музея
Вологжане не одобрили установку языческой скульптуры в Кирилловском округе
Молодая череповчанка погибла под колесами КАМАЗа
В Вологде два участка улиц отремонтированы по просьбам жителей