Завтра откроется новая детская площадка на площади Чайковского в Вологде

Монтаж детской площадки уже завершен. Качество проведенных работ оценил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев, о чем он поделился на своей странице в соцсети ВКонтакте.

На территории установили современное игровое оборудование, а также уложили безопасное резиновое покрытие.

«Мы тщательно подошли к отбору элементов, чтобы игровое пространство в Вологде было разнообразным. Конструкции рассчитаны на детей разного возраста. Проверку на прочность элементы сегодня прошли», – рассказал Андрей Накрошаев.

В настоящее время подрядчик завершает благоустройство прилегающей территории, а также устраняет небольшие замечания. Пользоваться площадкой можно будет с 23 октября.