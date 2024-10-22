Купола Сретенского храма Вологды украсили позолоченные кресты

[ Общество ]

На купола Сретенского храма Вологды установлены отреставрированные позолоченные кресты. Сейчас в храме восстанавливают барабаны и их окраску, изразцы и лепнину.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов, перед покрытием золотом кресты были на реставрации.

«Кресты для обновления снимали ещё летом. Мастера из Санкт-Петербурга очищали их от ржавчины, восстанавливали утраченные детали, покрывали фольгой сусального золота, обрабатывали противокоррозионным составом», - уточнил глава региона.

Перед установкой семь позолоченных крестов были освящены митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой.  

Примечательно, что кресты были установлены ровно через 10 лет после первой службы в возрожденном храме, который был закрыт в 1930 году.

Глава региона также уточнил, что восстановление храма проходит при поддержке благотворительного фонда «Наследие Русского Севера» на средства компании ФосАгро.

«Совместно с компанией реализуем несколько подобных проектов в Вологодской области. Видим в «ФосАгро» надёжного социально ориентированного партнёра», - пояснил Филимонов.

Теги:
восстановление храмов позолота
 

Последние новости

Глухие и слабослышащие дети будут пользоваться анимированным переводчиком
В Вытегре расследуют дело о нарушениях при переселении из аварийного жилья
Купола Сретенского храма Вологды украсили позолоченные кресты
В Череповце пенсионерке отказали в госпитализации, и она умерла
Завтра откроется новая детская площадка на площади Чайковского в Вологде
Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Бабушкинском округе
Почти 1,5 млн рублей украл аферист с сайта знакомств у череповчанок
МФК «Локомотив» из Вологды поборется за медали чемпионата России по мини-футболу
Почти 100 вологжан готовы начать работать в ресторанах и гостиницах
Тропу «Парки в лесу» около музея «Семенково» могут передать на баланс музея