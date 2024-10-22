Глухие и слабослышащие дети будут пользоваться анимированным переводчиком

С 21 октября в обучающем мультсериале «Развлечёба» (6+) появился анимированный помощник Артём, который впервые в России переводит происходящее на русский жестовый язык (РЖЯ). Познавательный сериал с переводом будет доступен в онлайн-кинотеатре «Ростелекома» Wink.ru, в эфире канала «СТС Kids» и на платформе «билайнтв».

По данным профильных экспертов, в России проживает около 13 миллионов человек с особенностями слуха, включая детей. В стране работает более 160 специализированных школ для глухих и слабослышащих детей. Однако специалисты в школах, коррекционных и дошкольных учреждениях сталкиваются с недостатком кино- и видеоматериалов, адаптированных для таких детей. Эта проблема актуальна и для родителей.

Анимированный переводчик РЖЯ Артём поможет юным глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с Энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения. Это современная технология, которая позволяет точно перенести профессиональный перевод на РЖЯ в анимированную модель, нативно интегрированную в анимационный сериал «Развлечёба».



Для этого в студии STEREOFORMA, партнера этого проекта, записывается работа специалиста, который свободно владеет РЖЯ. Затем его жесты «переносятся» на анимированную модель — Артёма. Благодаря этому дети смогут понимать содержание сериала без языковых барьеров. Работа над сериалом велась с привлечением экспертов и НКО, профессионально занимающихся помощью семьям, в которых растут слабослышащие и глухие дети.

Сегодня «Развлечёба» — это 355 полезных эпизодов для детей и их родителей с познавательной информацией по математике, русскому языку, окружающему миру, литературе, безопасности, финансовой грамотности, а также по английскому, испанскому и французскому языкам. Кубокот — это главный герой мультсериала «Развлечёба», также он является помощником ребенка в одноименном мобильном приложении для подготовки детей к школе, которое используют сотни тысяч пользователей мобильных устройств.

- Важно, что перевод на РЖЯ вернулся на телевидение, но в основном это новостные передачи. Тем ценнее инициатива “Развлечёбы”, вводящая в сериал анимированного переводчика. Жестовый язык в сериале не только делает образовательный контент доступным для глухих и слабослышащих детей, но и знакомит слышащих детей с этим языком, а значит, и с культурой глухих, - рассказал Владислав Колесников, слабослышащий, сурдопедагог, магистр дефектологии, переводчик русского жестового языка, куратор программ для сообщества глухих Дома культуры «ГЭС-2».

- В нашем онлайн-кинотеатре недавно была запущена специальная подписка “Wink Дети”, которая предлагает 23 детских телеканала, а также 8 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, развивающие игры и приложение для подготовки к школе. Важно, чтобы контент был понятен для всех детей. Мы очень рады тому, что сериал “Развлечёба” поможет детям с нарушением слуха развиваться вместе с их сверстниками! – отметила Карина Воропаева, директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала ПАО «Ростелеком».



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