Жители Череповецкого района не могут добиться рекультивации свалки, которая находится в 300 метрах от домов

Жители деревень Климовское, Поповское, Васильевское и Частобово Череповецкого района несколько лет просили ликвидировать свалку, которая организована всего в 300 метрах от их домов.

До 2014 года рядом с деревнями была небольшая сельская свалка, размером в десяток квадратов. Затем ее сдали в аренду ООО «Аквалайн».

В 2019 году в Вологодской области прошла мусорная реформа, и полигон стал использоваться под захоронение мусора из Череповца и Белозерска. За год на глазах жителей выросла огромная гора отходов. Полигон эксплуатировался с нарушениями. Факты нарушений неоднократно были выявлены природоохранной прокуратурой. Жители неоднократно обращалась к властям с просьбой остановить эксплуатацию полигона. Об этом неоднократно писал NewsVo.

Фото свалки местных жителей

19 ноября 2019 года администрация Череповецкого района ответила местным жителям, что информация по данному вопросу передана в Росприроднадзор, и что в 2025 году указанный полигон подлежит рекультивации после завершения эксплуатации.

Позже департамент ТЭК и ТР Вологодской области, сообщил жителям, что полигон «будет выведен из эксплуатации в 2021 году. Согласно территориальной схеме, на указанный полигон принимаются отходы, образованные только на территории Череповецкого муниципального района»

В территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области данный полигон не рекомендовали использовать как объект для размещения ТКО, он находится в перечне маломощных объектов размещения отходов, включенных в ГРОРО.

Люди сообщали в управление Роспотребнадзора по Вологодской области и о стойком запахе отходов, однако, в ведомстве не отреагировали на это сообщение, так как факт загрязнения воздуха не подтвержден документально. Также писали о том, что есть риск загрязнить ближайшую реку, что полигон мешает аэропорту, так как на нем постоянно большое количество птиц.

Единственное ведомство, которое решило вмешаться в эту ситуацию — Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура. В ходе проверки полигона сотрудники прокуратуры выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к полигонам ТБО. В прокуратуре подтвердили отсутствие изоляции мусора, радиационного контроля принимаемых отходов и контроля за распределением отходов в рабочей части полигона ТБО. Неоднократно эксплуатирующую организацию привлекали к административной ответственности.

В 2020 году, когда вопросы по обращению с ТКО в Вологодской области были переданы из департамента ТЭК в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, полигоном занялись областные власти.

Тогда мусор переложили слоем грунта и утрамбовали. После этого региональный оператор был вынужден поставить на въезде на полигон весовой контроль ввоза отходов, разделив территорию на карты, и мусора действительно стали возить меньше.

Расстояние от полигона до участков жителей - около 200 метров. Скриншот Яндекс-карт

Но жители Климовского сельского поселения настаивали на том, что свалку нужно ликвидировать навсегда и требовали ее рекультивации. Тогда правительство области сделало заявление, что свалка будет рекультивирована. Администрация Череповецкого района получила поручение определить способ рекультивации, составить график работ для определения сроков закрытия

Но вместо того, чтобы заняться рекультивацией свалки администрация Череповецкого района подала иск в суд к арендатору ООО «АкваЛайн», с требованием провести работы.

Арбитражный суд Вологодской области пришел к выводу о том, что чиновники не предоставили ни одного довода в пользу рекультивации за счет арендатора. В суд не было даже предоставлено документов о том, что полигон исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. Согласно условиям договора аренды проектная эксплуатация полигона — 25 лет. Срок еще не вышел. .

«Доказательств невозможности эксплуатации полигона в материалах дела не имеется, контрольно- дезинфицирующая ванна в наличии, территория полигона оканавлена, 2 наблюдательные скважины в наличии. В договоре аренды полигона не установлено обязанности ответчика произвести действия по рекультивации полигона ТБО», - говорится в решении суда.

В итоге ООО «АкваЛайн» суд выиграло. Рекультивировать свалку арендатор не обязан.

К слову, обычно рекультивацией свалок занимаются муниципалитеты. Так, например, ранее NewsVO писал, что Департамент городского хозяйства города Вологды провел конкурс на проектирование рекультивации городской свалки на Мудрова в Вологде.