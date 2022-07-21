Жители Череповецкого района не могут добиться рекультивации свалки, которая находится в 300 метрах от домов

21.07.2022 [Общество]

Жители деревень Климовское, Поповское, Васильевское и Частобово Череповецкого района несколько лет просили ликвидировать свалку, которая организована всего в 300 метрах от их домов.

До 2014 года рядом с деревнями была небольшая сельская свалка, размером в десяток квадратов. Затем ее сдали в аренду ООО «Аквалайн».

В 2019 году в Вологодской области прошла мусорная реформа, и полигон стал использоваться под захоронение мусора из Череповца и Белозерска. За год на глазах жителей выросла огромная гора отходов. Полигон эксплуатировался с нарушениями. Факты нарушений неоднократно были выявлены природоохранной прокуратурой. Жители неоднократно обращалась к властям с просьбой остановить эксплуатацию полигона.  Об этом неоднократно писал NewsVo.

Фото свалки местных жителей

19 ноября 2019 года администрация Череповецкого района ответила местным жителям, что информация по данному вопросу передана в Росприроднадзор, и что в 2025 году указанный полигон подлежит рекультивации после завершения эксплуатации.

Позже департамент ТЭК и ТР Вологодской области, сообщил жителям, что полигон «будет выведен из эксплуатации в 2021 году. Согласно территориальной схеме, на указанный полигон принимаются отходы, образованные только на территории Череповецкого муниципального района»

В территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области данный полигон не рекомендовали использовать как объект для размещения ТКО, он находится в перечне маломощных объектов размещения отходов, включенных в ГРОРО.

Люди сообщали в управление Роспотребнадзора по Вологодской области и о стойком запахе отходов, однако, в ведомстве не отреагировали на это сообщение, так как факт загрязнения воздуха не подтвержден документально. Также писали о том, что есть риск загрязнить ближайшую реку, что полигон мешает аэропорту, так как на нем постоянно большое количество птиц.

Единственное ведомство, которое решило вмешаться в эту ситуацию  —  Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура. В ходе проверки полигона сотрудники прокуратуры выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к полигонам ТБО. В прокуратуре подтвердили отсутствие изоляции мусора, радиационного контроля принимаемых отходов и контроля за распределением отходов в рабочей части полигона ТБО. Неоднократно эксплуатирующую организацию привлекали к административной ответственности. 

В 2020 году, когда вопросы по обращению с ТКО в Вологодской области были переданы из департамента ТЭК в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, полигоном занялись областные власти. 

Тогда мусор переложили слоем грунта и утрамбовали. После этого региональный оператор был вынужден поставить на въезде на полигон весовой контроль ввоза отходов, разделив территорию на карты, и мусора действительно стали возить меньше.

Расстояние от полигона до участков жителей - около 200 метров. Скриншот Яндекс-карт

Но жители Климовского сельского поселения настаивали на том, что свалку нужно ликвидировать навсегда и требовали ее рекультивации. Тогда правительство области сделало заявление, что свалка будет рекультивирована. Администрация Череповецкого района получила поручение определить способ рекультивации, составить график работ для определения сроков закрытия

Но вместо того, чтобы заняться рекультивацией свалки администрация Череповецкого района подала иск в суд к арендатору ООО «АкваЛайн», с требованием провести работы. 

Арбитражный суд Вологодской области пришел к выводу о том, что чиновники не предоставили ни одного довода в пользу рекультивации за счет арендатора. В суд не было даже предоставлено документов о том, что полигон исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. Согласно условиям договора аренды проектная эксплуатация полигона — 25 лет. Срок еще не вышел. .

«Доказательств невозможности эксплуатации полигона в материалах дела не имеется, контрольно- дезинфицирующая ванна в наличии, территория полигона оканавлена, 2 наблюдательные скважины в наличии. В договоре аренды полигона не установлено обязанности ответчика произвести действия по рекультивации полигона ТБО», - говорится в решении суда.

В итоге ООО «АкваЛайн» суд выиграло. Рекультивировать свалку арендатор не обязан.

К слову, обычно рекультивацией свалок занимаются муниципалитеты. Так, например, ранее NewsVO писал, что Департамент городского хозяйства города Вологды провел конкурс на проектирование рекультивации городской свалки на Мудрова в Вологде. 

Тэги: свалки, мусорная реформа

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде

Похожие новости

В Вологодской области подписано соглашение на строительство трех полигонов стоимостью 2,7 млрд рублей

Три комплекса по обращению с отходами появятся в Великом Устюге, Череповце и в Соколе

1100
0

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

ООО «АкваЛайн» является не только региональным оператором, но также эксплуатирует свалки. Некоторые из них находятся в Череповецком районе и эксплуатируются с нарушениями

2687
0

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

Волонтёры экологического движения «ЭкоБессрочка Вологда» столкнулись с проблемой – сдать в утиль старые автомобильные покрышки в Вологде можно только платно, поэтому многие горожане просто выбрасывают этот мусор на обочины и за гаражи

6827
0

В Череповецком районе суд обязал собственников земли ликвидировать две незаконные свалки

Первая расположена в деревне Ирдоматка, вторая - вблизи этого населенного пункта

1022
0

В Череповецком районе суд обязал администрации двух поселений ликвидировать незаконные свалки

Речь идёт о свалках рядом с деревнями Авдеевская и Еремеево

3005
1

В Вологодском районе обнаружили незаконную свалку возле закрытого полигона ТБО в Майском

Неизвестные оставляли мусор на участках, примыкающих к полигону, вблизи деревни Ермолово

1827
2

Прокуратура обязала департамент лесного комплекса ликвидировать две свалки в Бабушкинском районе

Обе они незаконны и расположены на территориях лесного фонда

1271
0

Вологжанин больше месяца требует у регоператора убрать незаконную свалку на улице Ленинградской

Обращение было направлено в «Аквалайн» еще в начале апреля, однако за это время никаких мер принято не было.

3339
1

Суд обязал Череповецкий фанерно-мебельный комбинат ликвидировать незаконную свалку в городской черте

Участок использовался предприятием для захоронения и хранения отходов с 1975 года, но он для этого не предназначен

1639
0

В Нюксенском районе суд обязал чиновников ликвидировать незаконную свалку с обломками аварийных домов

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов и мусора площадью 1,25 га образовалась в селе Городищна

2086
1

В Белозерском районе суд обязал местных чиновников ликвидировать еще одну незаконную свалку

Место несанкционированного размещения отходов нашли на территории сельского поселения Антушевское

1990
1

В Никольском районе восемь незаконных свалок ликвидировали только после решения суда

Они образовались на территории города Никольска, а также Аргуновского, Никольского, Завражского, Зеленцовского, Пермасского, Кемского, Краснополянского поселений

1306
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Череповецкого района не могут добиться рекультивации свалки, которая находится в 300 метрах от домов
Жителям Вологодской области предлагают пожить в Арктике
В Бабаево пройдет встреча с бронзовым призером Олимпийских игр 2022 Максимом Цветковым
В Вологодских магазинах пропала некоторая молочная продукция из-за дефицита упаковки
Вологодский аэропорт может получить имя Александра Можайского
В Череповце при ремонте теплотрассы решили пересадить целую аллею, чтобы кусты не погибли
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

718
0
20.07.2022 [БлогоVO]

Вологодская крепость не была единовременно построенным сооружением

330
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

636
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика