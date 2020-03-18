Жизнь на свалке: о реализации мусорной реформы в отдельно взятом череповецком поселке

Наталья Рюмина

Жители деревень Климовское, Поповское, Васильевское и Частобово Череповецкого района просят закрыть полигон ТБО, который находится всего в 300 метров от их домов. Стойкий запах свалки, воронье над домами и огородами, разлетающийся мусор - условия, в которых людям приходится жить. Таковы результаты мусорной реформы, с которыми жители столкнулись лично.

Отреформировали

До 2014 года рядом с деревнями Поповское и Климовское была небольшая сельская свалка, размером в десяток квадратов. Затем ее закрыли и сдали в аренду ООО «Аквалайн».

В 2019 году в Вологодской области прошла мусорная реформа, и полигон стал использоваться под захоронение мусора из Череповца и Белозерска. За год на глазах жителей выросла огромная гора отходов, которая не пересыпается песком, никак не защищена от ветра, которую трамбует один бульдозер и явно не справляется с объемами ТБО.

«Полигон рассчитан на определенный объем отходов, есть проект, однако, в последнее время наблюдаем, что ввозится огромное количество мусора на большегрузных машинах (10 тонн), днем и ночью машины несутся по центральной улице деревень Климовское и Поповское, нарушая покой граждан. Считаем, что на полигоне явный перегруз, учет ведется не корректно, так как весовой контроль отсутствует. Колеса машин при выезде с полигона не обрабатываются дезинфицирующим раствором, оканавливание полигона произведено не полностью, высота мусорной кучи значительно выше забора и не задерживает мусор, который разносится ветром вокруг свалки. Ввозимый мусор не пересыпается грунтом и не трамбуется, работает один трактор, который просто спихивает мусор в кучу. Уровень радиации не измеряется, учитывая какое количество батареек и ртутных ламп лежит на полигоне, угроза здоровью людей становится реальной», — пишут жители в своем обращении о закрытии свалки.

Они также считают, что продукты разложения отходов регулярно поступают в реку Конома, из которой производится забор питьевой воды для населения численностью 2500 человек. Это подтверждается тем фактом, что в 80-х годах прошлого века здесь пытались сделать место для захоронения отходов птицефабрики, однако продукты разложения попали в Коному, и от идеи отказались.

Вблизи полигона находится аэропорт Череповца и птицы, обитающие на свалке, создают угрозу выполнения полетов. У жителей есть письмо Росавиациии от 17 декабря 2019 года, в котором рекомендуется закрыть полигон, так как он входит в опасную зону.

Близость полигона тоже пугает, невооруженным глазом видно, что люди, по сути живут на свалке.

Хоть трава не расти

Все проблемы начались с того, что в июле 2015 года администрацией Череповецкого муниципального района Вологодской области полигон в Климовском был сдан в аренду ООО «Аквалайн» до 2 августа 2020 года. В характеристике объекта сказано, что проектная вместимость полигона — 70000 м³, в уплотненном состоянии — 140000 м³.

Уже 1 мая 2014 года эксплуатирующая на тот момент полигон организация ООО «Энергия — 1» сообщила, что в Климовском размещено 78035,02 м³ отходов.

Несмотря на это, в 2017 году полигон был включен в государственный реестр объектов размещения отходов, где, кстати, сообщается о наличии негативного воздействия полигона на окружающую среду.

После проведения мусорной реформы появилась информация НП «Национальное бюро по переработке отходов» о том, что проектная мощность полигона составляет 858 тысяч тонн в год, при этом заполнен он всего на 57%.

Только за час пребывания журналиста NewsVo в Климовском мимо нас проехало три мусоровоза. Жители говорят, что минимум в день приезжает 15 мусоровозов, привозя по 30 кубометров отходов, хотя по документам оформляется только 10 кубометров.

«То есть в год размещается 164 250 кубометров, и это при том, что уже в 2014 было размещено 78035,01 кубометра», — сетуют люди.

Какой именно мусор привозят и сколько проработает полигон, не знают даже чиновники, которые составляли территориальную схему обращения с отходами. Так, 18 ноября 2019 года местная жительница Наталья Мецкер задала вопрос властям в социальных сетях о закрытии Климовской свалки.

19 ноября администрация Череповецкого района ответила женщине, что информация по данному вопросу передана в Росприроднадзор, и что в 2025 году указанный полигон подлежит рекультивации после завершения эксплуатации.

20 ноября к переписке между чиновниками и жительницей присоединился Департамент ТЭК и ТР Вологодской области, сообщив, что полигон «будет выведен из эксплуатации в 2021 году. Согласно территориальной схеме, на указанный полигон принимаются отходы, образованные только на территории Череповецкого муниципального района».

Наталья Мецкер с информацией департамента не согласилась, заявив, что на полигон в Климовском привозят мусор еще и из Белозерска. На что в департаменте стали возражать.

Сотрудники департамента сдались только 24 ноября, написав женщине, что «на территории Белозерского района отсутствует объект размещения отходов, включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). В случае отсутствия в зоне деятельности лицензированного объекта размещения отходов региональный оператор вправе размещать отходы на других объектах, включенных в ГРОРО, в соответствии с их проектными мощностями. Таким объектом является полигон в д. Климовское, который может принимать ТКО из Белозерского района. В соответствии с территориальной схемой, полигон ТБО д. Климовское планируется к закрытию в 2022 году».

В переписке женщины с чиновниками, названо три разных даты закрытия полигона. И сейчас местные жители не знают, чему верить.

Кстати, в территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области данный полигон не рекомендовали использовать как объект для размещения ТКО, он находится в перечне маломощных объектов размещения отходов, включенных в ГРОРО.

Куда бежать?

Жители близлежащих к полигону деревень обращались в Росприроднадзор и в Ропотребнадзор, однако в этих ведомствах нарушений в работе полигона и проблемы в близости свалки к домам не увидели.

4 декабря 2018 года в ответе Росприроднадзора по Вологодской области сказано, что ООО «Аквалайн» получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, 28 августа 2018 году обществу выдана лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности.

27 декабря 2018 году жителям так же пришел ответ от Роспотребнадзора, в котором сообщалось, что существует СанПиН, который регулирует санитарно-защитную зону вблизи полигонов.

«Требования данных санитарных правил распротраняется на размещение, проектирование, строительство вновь строящихся, реконструируемых объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и среду человека. С 12 ноября 2010 года в СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 внесены изменения, согласно которым для действующих предприятий разработка проектов СЗЗ не требуются», — сообщил Ропотребнадзор по Вологодской области жителям.

То есть ,по факту, полигон может быть хоть под окнами, если его ввели в эксплуатацию раньше новых норм. Жителям, конечно, от этого не легче. Ведь они там живут по-настоящему, а не на бумаге.

Расстояние от полигона до участков жителей - около 200 метров. Скриншот Яндекс-карт.

Люди сообщали в управление Роспотребнадзора по Вологодской области и о стойком запахе отходов, однако, в ведомстве отреагировали на это сообщение, так как факт загрязнения воздуха не подтвержден документально.

Единственное ведомство, которое решило вмешаться в эту ситуацию - Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура. В ходе проверки полигона ведомство сотрудники прокуратуры выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требованийЮ предъявляемых к полигонам ТБО. В прокуратуре подтвердили отсутствие изоляции мусора, радиационного контроля принимаемых отходов и контроля за распределением отходов в рабочей части полигона ТБО.

Эксплуатирующую организацию и ее директора привлекли к административной ответственности с назначением штрафов в 175 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно, предписали устранить нарушения.

Однако в «Аквалайне» никак на эти замечания не отреагировали. Прокурорам пришлось обратиться в суд. В настоящее время гражданское дело находится в стадии рассмотрения, а свалка продолжает расти.