Кто последний в первый класс: как отправить ребенка в школу без стресса?

В Вологде продолжается набор детей в первые классы. Кто-то выбирает школу по принципу близости к дому, кто-то по престижности, а кто-то хочет отдать ребенка именно в ту школу, в которой учился сам. Но так или иначе, перед тысячами родителей Вологды сейчас стоит вопрос, как выбрать учебное заведение.

Эти и другие вопросы обсудили на ток-шоу «Кто последний в первый класс», инициатором которого выступила Администрация Вологды при поддержке телеканала «Русский Север». Вместе с представителями Управления образования, директорами школ, учителями и журналистами родители пытались понять, на что важно обратить внимание, когда отдаешь ребенка в первый класс.

1 сентября школы Вологды откроют свои двери для 5200 первоклассников. Заявления в 1-е классы в школах Вологды начали принимать с 1 апреля. Лидерами по количеству заявлений стали гимназия № 2 (3,5 человека на место), школы № 1, 26, Центр образования № 42, школа-детский сад № 98 «Хрусталик» (1,5 человека на место).

«И я сама училась в школе № 1, моя дядя закончил эту школа. Мой старший ребенок закончил эту школу, там же учится и младший. Для этой школы актуальны целые семейные династии, » — рассказала вологжанка Алена Барыкина

Действительно, есть такое понятие как «наследственные школы». Но еще родители часто смотрят на рейтинги и считают, что гимназии и лицеи дают образование лучше. На ток-шоу звучали примеры, когда педагоги советовали перспективному ученику перейти в более сильную школу. Впрочем директора учебных заведений считают, что это нечасто встречающиеся ситуации. Директор школы № 36 Ольга Махмудова рассказала, что в ее практике только одному ребенку был дан совет перейти в лицей:

«Мы стараемся, чтобы ребята, которые пришли к нам, у нас же и доучилась. Был, конечно, случай, когда ребенок ушла в многопрофильный лицей. У нее был уровень действительно выше среднего». «В каждой школе есть и медалисты, и стобалльники, есть свои достижения, каждая школа старается сделать так, чтобы ребенок был хорошо подготовлен к выпускным экзаменам и мог успешно продолжить обучение дальше. Рейтинги пусть будут, но ориентироваться на них не надо. Рейтинги больше для самих школ, чтобы в учебном заведении понимали, где и что надо доработать», — говорит начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Вологды Ольга Бандяк.

То, что качественное образование можно получить не только в «топовых» школах, подтверждают и итоги обучения. Так, например, в прошлом учебном году медалистов подготовили в 83% школ города, а высокобалльные результаты на ЕГЭ (от 98 до 100 баллов) показали выпускники более чем 40% городских учебных заведений.

Нередко родители выбирают между государственными школами и частным или семейным образованием. Такое право тоже дано законодательно.

«Родители имеют право выбрать форму образования. В том числе и семейную. Они должны отчислиться из школы, в которой учатся, направить уведомление в Управление образования о том, что переходят на семейную форму, и определиться со школой, где будут проходить итоговую и промежуточную аттестацию. У нас таких детей 206 человек», — говорит начальник отдела общего и дополнительного образования Ольга Бандяк.

Опыт частных учреждений в Вологде также есть — классы небольшие, подход индивидуальный, ребенок занят практически весь день не только учебой, но и дополнительными занятиями. По мнению основателя семейных классов «Наследники» Натальи Батиг частное образование актуально для Вологды.

«Мы третий год стартуем с полной линейкой классов, берем детей с 6 лет и до 9 класса. Для детей с 6 лет у нас предшкола, после этого курса ребята выходят идеальными первоклассниками. Кроме того, мы берем детей на полный день. Домашнего задания нет, мы успеваем все делать во время рабочего дня, в том числе получать дополнительное образование. У нас есть дети — спортсмены, которые много ездят на соревнования и учатся по индивидуальному графику. Есть ребята, которые увлекаются чем-либо глубоко, для них отдельная программа».

Одна из участниц ток-шоу, мама троих детей Алена Симакова, рассказала, что в их семье, выбирая школу, ориентировались не на рейтинги, а на педагогический коллектив и не ошиблись. Сейчас дети с удовольствием ходят на занятия в Центр образования № 42, доверяют своим педагогам. С этим подходом согласились и другие родители. Некоторые посещают подготовительные занятия при школах, чтобы понять, какой педагог подходит их детям. Эксперты также посоветовали выбирать не школу, а учителя.

«Я бы посоветовала родителям ориентироваться на педагогов. И вообще за год до первого класса познакомиться с учителями в школе, чтобы понять, какой преподаватель лучше подходит для ребенка. Это можно понять даже по общению. Школа в этом не откажет. Кроме того, важно обратить внимание на то, насколько готов ребенок к школе. Я сейчас говорю про самостоятельность. Понимает ли он, как надо себя вести в общественных местах, сможет ли он сам дойти до школы, умеет ли следить за собой, понимает ли, как надо общаться в коллективе, как разговаривать со взрослыми, коммуницировать. Это очень важно! Дети, которые эмоционально созрели, лучше адаптируются. Эмоциональный интеллект очень важен, а также умение доносить свои мысли словами. Это задача родителей, этому надо учить заранее, в игре. К сожалению, на это обращают внимание не так часто, как на то, что надо до школы научить ребенка читать и писать», — говорит директор Центра творческих достижения «А-Элита» Елена Хоботова.

Надо помнить, что первый класс — это стресс для ребенка. И стресс этот надо минимизировать. Это задача родителей, уверена Елена Хоботова. Информацию об этом можно найти в Интернете, а можно обратиться к специалистам.

После обсуждения NewsVo задал вопрос психологу Елене Вадуриной, чтобы понять, на что же все-таки надо обратить внимание, когда отправляешь ребенка в школу. И вот советы психолога:

1. Оцените возможности вашего ребенка, какая интенсивность обучения будет ему по силам, комфортнее, спокойнее. Никто не знает вашего ребенка лучше, чем вы. Ориентация на ребенка — это лучший способ выбрать школу.

2. Оцените психологическую готовность к школе. В школу можно идти в возрасте от 6, 5 до 8 лет. Это не случайно — уровень готовности к школе индивидуален. И это не про навыки чтения и письма, которые можно сформировать у ребенка при систематических занятиях. Это про уровень развития познавательных процессов (мышления, памяти, внимания и др.), личностных особенностей (например, эмоций и воли, умения общаться с другими ребятами и взрослыми, повышенная тревожность по поводу ошибок и др.) и мотивации (хочет ли ребенок в школу, почему он туда хочет ходить: играть или узнавать что-то новое). Конечно, ребенок, у которого интеллектуальные способности соответствуют возрасту, например, он может внимательно выполнять монотонную работу определенное количество времени, в уме производить нужные действия, понять инструкцию учителя, сможет управлять и своим поведением (по звонку начать работать, не отвлекаться в процессе урока, не выкрикивать с места и др.). Ему интересно будет узнавать что-то новое, он будет испытывать меньше сложностей в процессе учебной деятельности. Ребенок с более низкими показателями по каким-то критериям — тоже сможет успешно учиться, но при условии, что взрослый, зная проблемные точки, будет грамотно ему помогать.

3. Исходя из диагностики, можно заранее увидеть, какую школу (ориентированную на среднего ученика или предъявляющую высокие требования к уровню его развития) и программу нужно выбирать конкретному ребенку. Например, если у ребенка слабая речевая и слуховая память, он будет испытывать дополнительные сложности в языковой школе. Психологическую диагностику готовности к школе проводят психологи.

4. Важно оценить и практические, бытовые моменты. Удобно ли ребенку добираться до школы, сколько это занимает времени, есть ли возможность у семьи возить ребенка на занятия. Первоклассник, который будет добираться до школы и обратно, например, час, будет уставать больше, сил на учебу останется меньше. Исходя из этих соображений, часто школа в шаговой доступности является наиболее предпочтительной.

5. Хорошо, если есть возможность познакомиться со школой заранее, сходить на собрание, пообщаться с администрацией, поговорить с учителями. Психологи уверены, что от первого учителя зависит то, как ребенок будет относиться к учебе и школе. Одни педагоги настроены на принятие, похвалу, поддержку, помощь, другие — более склонны указывать на ошибки и недостатки. Согласитесь, в этих двух разных случаях и чувствуешь себя абсолютно по-разному!

6. Практически невозможно уже перед 1-м классом выявить склонности ребенка, например, гуманитарий он или математик. Приоритеты еще не сформированы, именно поэтому программы 1-го класса направлены на развитие общих способностей детей. Психологи считают, что на этом этапе надо идти за интересом ребенка, именно в этих сферах он будет наиболее успешен. Потом, в процессе учебной деятельности вы будете замечать, что ребенку интересно, что больше нравится, что у него лучше получается.

7. Выбор школы — это не обязательно окончательный вариант. Если ребенку плохо в школе, у вас всегда есть возможность остановиться и подумать: или как грамотно помогать или как поменять школу. И в этом тоже помогают консультации с психологом!