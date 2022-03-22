Мэр Вологды: «Ни о каком реальном дефиците продуктов и речи быть не может»

22.03.2022 [Общество]

Вологда обеспечивает продовольственными товарами не только внутренний рынок, но и соседние города и регионы, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

– По большинству основных позиций предприятия Вологды не только полностью обеспечивают жителей города, но и до 50% произведенных товаров реализуют за пределами областной столицы.  Это касается, например, хлеба и хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, овощей. В необходимом количестве производятся каши, в том числе и детские, а также детские сухие смеси. А если говорить, например, о варенье, произведенном на вологодских предприятиях, то вологжане съедают только 5%, остальное также продается в других городах и регионах.  Более того, существуют запасы проектной мощности. Если понадобится, мы сможем увеличить производство хлеба и мясных товаров в два раза, а молока – на четверть. То есть продовольственный вопрос никаких сомнений и опасений не вызывает. Продуктами обеспечим и себя, и соседей, – подчеркнул в ходе прямого эмира 21 марта мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что, по словам мэра, дефицита сахарного песка в Вологде тоже нет. Каждую неделю в магазины Вологды поставляется 72,5 тонны сахарного песка.  

– Ни о каком реальном дефиците и речи быть не может. Проблема только в ажиотажном спросе. Хочу отметить также, что мною подготовлено обращение в УФАС с просьбой проверить ценообразование на сахарный песок в магазинах, – добавил отметил Сергей Воропанов.

Городские власти сообщают, что постоянно мониторят ситуацию на предприятиях, в том числе пищевой промышленности. Так, например, Учебно-опытный молочный завод «ВГМХА имени Верещагина» – одно из крупнейших предприятий по переработке молока – работает в штатном режиме.

– На сегодняшний день завод перерабатывает около 200 тонн молока в сутки, выпускает стандартный, известный всем ассортимент продуктов. Никаких сокращений в плане производства в ближайшее время мы не планируем. Конечно, мы работаем не одни на этом рынке. Но ту долю рынка, которую мы привыкли обслуживать, будем и дальше обеспечивать в полном объеме. Покупатели, которые к нашей продукции привыкли, могут не беспокоиться, – рассказал генеральный директор ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХА имени Верещагина» Сергей Молотов.

– Департамент экономики перед собой поставил задачу объехать пищевые предприятия перерабатывающей промышленности и проверить, как обстоят дела, достаточно ли сырья, сказались ли каким-то образом последние события на производстве. Мы видим, что УОМЗ работает в штатном режиме, никаких сбоев в производстве продуктов нет. Руководство УОМЗ заверило, что вологжане будут обеспечены продукцией, – говорит заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

С 14 марта в Вологде работают горячие линии по вопросам работы в условиях санкций. Представители крупного и среднего бизнеса могут обращаться в call-центр при Департаменте экономического развития по телефону: (8172) 72-55-53. На вопросы малого бизнеса ответит городской Центр развития предпринимательства: 8-800-200-17-77. Жители города могут задавать вопросы, связанные с ценами или другими продовольственными темами, по телефону 8-800-302-16-17.
 

Тэги: продукты, магазины, дефицит, УОМЗ, спрос

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