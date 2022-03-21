Сергей Воропанов: "О дефиците сахарного песка в магазинах речи не идет"

21.03.2022 [Общество]

Всего в магазины Вологды поставляют по 72 тонны сахарного песка в неделю. Ни о каком дефиците товара речь не идет. Об этом заявил мэр города Сергей Воропанов во время прямого эфира.  

«В прошлый раз, когда возник дефицит во время пандемии, народ скупал гречу, сейчас начали скупать сахарный песок, — рассказал Сергей Воропанов. — В городских торговых центрах он есть. В „Ленте“ сегодня после обеда он появится по 65,59 за кг. Ограничения — до 3 кг. В „Золотом ключике и ‚Корзинке‘ также сахарный песок есть почти 100 за кг.

В целом, по словам мэра, Вологда может полностью обеспечить себя молочной, мясной и хлебобулочной продукцией. К примеру, только мясной продукции Вологда потребляет в два раза меньше, чем производит.

"Варенья мы потребляем только 5% их того, что производим на территории Вологды. Остальное продается. По молочной продукции есть привязка к упаковке тетрапак, но сейчас работаем и в этом направлении, чтобы с молочной продукцией не возникло проблем", — пояснил Сергей Воропанов.

Тэги: дефицит, продукты

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