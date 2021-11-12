125 млн рублей потратят на благоустройство села Новленское

125 млн рублей выделено на благоустройство села Новленское Вологодского района. Большую часть средств — 105 млн — готов предоставить федеральный бюджет, 1,8 млн рублей выделит регион, еще почти 18 млн рублей потратит бюджет Вологодского района.

За счет выделенных средств отремонтируют местную школу, детский сад, дом культуры, входную группу библиотеки и школьный стадион. Также средства направят на газификацию улиц Приозерная и Северная, выполнят комплекс работ по газификации, водоснабжению и водоотведению улиц Солнечной, Цветочной и Радужной.

«В рамках участия в федеральной программе у нас появилась возможность отремонтировать здания школы и интерната, — рассказала директор Новленской школы Галина Борисова. — В образовательном учреждении обучаются 167 человек, из них 15 ребят проживают в интернате. Косметический ремонт центрального здания школы был проведен в 2011 году. Тогда же мы капитально отремонтировали отопительную и электрическую системы. За счет программы Минсельхоза мы сможем заменит пол и окна, а также отремонтировать цокольный этаж, где размещены мастерские».

Все строительные работы пройдут в течение 2022 года. До их начала необходимо провести конкурсные процедуры по определению подрядчиков.

«Наша команда провела колоссальный объем работы для участия в программе, — пояснил глава Вологодского района Сергей Жестянников. — В ближайшие год-два мы сможем полностью преобразить населенный пункт».

По последним данным, в Новленском проживают около 800 человек. Районные власти ожидают, что численность населения в результате участия в программе, по предварительным данным, может увеличиться в ближайшие 5 лет более, чем на 300 человек.

«Мы уже определили другие территории района, где привлечение федеральных средств программы „Комплексное развитие сельских поселений“ даст максимальный эффект, — говорит Сергей Жестянников. — Мы начали готовить пакет предложений по поселку Надеево Подлесного поселения и селу Куркино Майского поселения».

Документы по Надеево и Куркино в дальнейшем отправят в Минсельхоз для участия в аналогичной программе в 2023 году.