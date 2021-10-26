177 советников директоров школ начали работу в Вологодской области в этом году

177 советников директоров работают с начала этого учебного года в 152 школах Вологодской области.

Напомним, Вологодская область вошла в список пилотных регионов, где внедряется проект «Навигаторы детства» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование».

В феврале и марте в регионе проводился конкурсный отбор на эти должности. Претенденты должны были иметь педагогическое образование или быть студентами выпускных курсов педагогических вузов.

По результатам конкурса из почти 400 претендентов были отобраны 177 человек, которые уже начали работу в 152 школах Вологодской области, сообщили журналистам на пресс-брифинге, который прошел в Вологде 26 октября.

Большинство советников вологодских школ – это люди, которые уже работают в этих школах на других должностях. Потому что советник – это совместительская должность, за которую сотрудник получает доплату в 15 тысяч рублей в месяц.

Школы для участия в этом пилотном проекте также выбирались по определённым критериям. Во-первых, они должны были быть достаточно многочисленными, а во-вторых, иметь серьёзный опыт патриотической работы.

– Какое-то время мы немножко отдвигали воспитание на второй план, – сообщила на пресс-брифинге Любовь Воробьёва, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области. – В 20-м году, буквально в мае, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было указано о роли воспитания, и он инициировал внесение изменений в закон Российской Федерации об образовании. Идёт переосмысление, вообще, и понимание сущности самого понятия «воспитание», его роли, его места в образовательной организации – в школе. Потому что воспитывать только во внеурочной деятельности, на программах дополнительного образования, конечно же нельзя.

По словам Любови Воробьёвой, с 1 сентября этого года во всех школах идёт трансформация программ воспитания.

– Меня всё время спрашивают, чем же всё-таки занимается советник, – говорит Наталия Зятюшкова, региональный координатор федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». – Приведу пример, который приводил господин Фетисов на нашей стратсессии в Москве, мне кажется, он очень показательный и наглядный. Предположим, в школе действует шахматный клуб. В этом клубе детей учат играть в шахматы, то есть формируют навыки проектного, стратегического и абстрактного мышления, учат алгоритмам игры в шахматы. Советник – этот тот человек, который, зная, что в школе функционирует шахматный клуб, придёт к его руководителю и скажет: «А, давайте мы с вами внесём в работу клуба воспитательный компонент. Не просто будем формировать навык, как играть в шахматы, а, например, покажем детям интересный сериал «Ход королевы» про шахматистов. Там очень яркая линия о том, как раньше шахматисты играли, это было звёздное время. После просмотра этого сериала у детей будут формироваться определённые авторитеты. Они будут понимать, почему именно у нас в шахматном спорте такая сильная база». Это называется «воспитательный компонент.

По словам Наталии, в идеальной картине мира, которую задумали организаторы проекта, в каждый кружок, в каждую секцию, в каждое мероприятие, которое стоит в школе по календарному плану, советник должен привнести подобный воспитательный компонент.

– Задача советника – наполнить то, что есть, ничего не разрушая, новыми интересными формами, – поясняет Наталия. – Форм мы предлагаем множество. Мы активно сотрудничаем с очень многими общественными организациями, объединениями, у которых есть прекрасные проекты, которые советник может внедрить в программную и событийную жизнь школы. Ещё одна основная его задача – советник работает с детьми. У него нет отчётной деятельности. Это к вопросу о том, чем он отличается от зама по воспитательной работе. Зам по воспитательной работе – административная должность, у него большой документооборот. А советник, видя каждого ребёнка, понимает, в какое направление этого ребёнка можно определить. Если он видит, например, что ребёнок обладает хорошим творческим потенциалом, а, предположим, в школе нет кружка, который бы занимался развитием творческой деятельности, советник знает, что в том населённом пункте, в котором находится школа, есть ДК, в котором есть такой специалист, который бы мог этого ребёнка подхватить и развить его способности. И так по каждому.

Помимо этого, по словам Наталии Зятюшковой, то количество мероприятий, которые проводятся в школах, нужно перевести в качество. Этим и будут заниматься советники директоров по воспитанию.

– На школу сейчас валится огромное количество мероприятий. Обязанность советника и его функционал в том, чтобы сказать: «Вот это нам интересно. А вот эту цель мы можем достигнуть, добавив изменения в это мероприятие, и не нужно проводить два разных. Советник владеет большим спектром возможностей, у него большой доступ существующим сейчас методическим ресурсам. То есть он – оптимизатор.

Ещё одна из задач советника – организовывать детей на участие в федеральных конкурсах. В качестве примера участники брифинга рассказали о всероссийском проекте «Орлята России», который начался в этом году. Его проводит всероссийский детский центр «Орлёнок» на площадке проекта Всероссийского движения школьников.