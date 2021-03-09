Более 300 педагогов из Вологодской области подали заявки на участие в конкурсе советников-воспитателей

На базе детского центра «Артек» началась подготовка советников директоров школ по воспитанию в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание», сообщает 9 марта «Интерфакс». По словам министра просвещения Сергея Кравцова, советники должны будут организовывать досуг детей, отвлекая их «от улицы, интернета».

«Задача советников — заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуговую деятельность детей (…) Мы надеемся, что после обучения они станут хорошими помощниками организации работы со школьниками, отвлекая их от улицы, интернета», — сказал он журналистам.

Чтобы отобрать кандидатов на эту позицию, в январе 2021 года вместе с «Российским движением школьников» (РДШ) министерство просвещения запустило конкурс «Навигаторы детства», на который пришло более 5000 заявок. Победителей выберут при помощи онлайн-тестирования и собеседований, их имена станут известны не позднее 21 марта.

По данным Вологодского института развития образования, на участие во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства» было направлено более 300 заявок от педагогов Вологодской области. Заявку подала и Светлана Осколкова из Великого Устюга.

Видео предоставлено Министерством просвещения

В видео девушка рассказывает, что хочет стать советником, потому что любит детей и любит участвовать в мероприятиях, «придумывать сценки, песни», взаимодействовать с людьми.

— Ребята видят во мне своего старшего друга, своего советника. Поэтому я и решила подать документы на конкурс «Навигаторы детства». Вспоминая яркие события из своей школьной жизни, на ум приходит такое мероприятие как «Сила и грация», где ты показываешь все свои творческие способности. Поэтому я и решила провести в школе такие конкурсы как «Мистер» и «Мисс школа». Выиграв конкурс «Навигаторы детства», я хочу провести мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, патриотическое и положительное отношение к здоровому образу жизни. Это такое мероприятие, как «Я живу, я люблю жить, а ты?». Патриотического направления мероприятия я хочу организовать «Чтобы слышали», где ребята будут знакомиться с творчеством поэтов, которые писали свои произведения в годы Великой Отечественной войны», — рассказывает Светлана.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодская область вошла в список пилотных регионов, в школах которых появятся советники-воспитатели. Коммерсантъ отмечает, что задуматься о том, как усовершенствовать воспитательную работу с учащимися, российским чиновникам пришлось после появления студентов и старшеклассников на несанкционированных митингах. Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (является соорганизатором конкурса вместе с Минпросвещения), которое курируется внутриполитическим блоком администрации президента. Исполнительный директор РДШ — 33-летняя Ирина Плещева, в прошлом работавшая в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши». По ее задумке, будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.