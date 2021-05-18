Суд заочно арестовал Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области

18.05.2021 [Общество]

Вологодский городской суд 18 мая заочно арестовал Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

— Как полагают органы предварительного расследования, Костыгов путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом развития бизнеса убедил потерпевшего К. передать ему в 2015 году 8 126 250 рублей, а затем, в 2017 году, еще 37 000 000 рублей. Деньги потерпевшему Костыгов не вернул и распорядился ими по своему усмотрению, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Дело было возбуждено 9 июля 2020 года, 5 марта 2021 года Владимиру Костыгову предъявили обвинение. Мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Позже Костыгов перестал являться на следственные действия. В итоге 11 мая правоохранителями он был объявлен в федеральный розыск, в 13 мая — в международный.  

— Кроме того, Костыгов ранее судим за аналогичное преступление, имеет непогашенную и неснятую судимость. Представитель потерпевшего в судебном заседании пояснил, что Костыгов угрожает К. и ему в мессенджерах и соцсетях, — сообщает пресс-служба. 

Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя, изменив меру пресечения Костыгову на арест. Срок его содержания под стражей — два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на территории РФ.

Ранее NewsVo со ссылкой на информацию областного суда сообщал, что Владимир Костыгов замешан в истории с крупным долгом. Так, осенью 2020 года мужчина обратился в суд, чтобы признать незаконным договор займа, согласно которому он в 2017 году взял в долг у знакомого 764 300 долларов США. Костыгов заявил, что фактически деньги не получал, а документы подписал под давлением. Ответчик на суде подтвердил передачу денег распиской и заявил, что долг ему до сих пор не вернули, хотя договором был предусмотрен срок — 31.12.2017. По данным кредитора Костыгова, из-за невозврата долга уже возбуждено уголовное дело. Доказательств того, что на него действительно оказали давление при подписании договора, истец не предоставил. Изучив все материалы дела, суд отказал сыну экс-замгубернатора в признании договора займа недействительным.

В 2019 году Владимир Костыгов Сокольским районным судом был осужден к трем годам лишения свободы условно по делу возглавляемого им ООО «Кичгородецкая лесная компания». Компания заявила о планах по производству мебельного щита и древесных брикетов, ее проект включили в список приоритетных. Однако мероприятия выполнены не были, инвестиции в развитие лесопромышленного комплекса региона не привлекались, деятельность, связанная с созданием лесной инфраструктуры, собственной лесозаготовкой, лесопереработкой, постройкой новых мощностей на территории Кичменгско-Городецкого района предприятием на самом деле не велась. В материалах дела говорится, что целью группы злоумышленников, возглавляемой Костыговым, было получение лесного участка в долгосрочную аренду. 

— Всего за период с 01.01.2013 по 30.06.2015 ООО «Кичгородецкая лесная компания» путем заключения договоров подряда на вырубку лесов была произведена заготовка древесины в объеме 104 660,9 м³ общей стоимостью 105 688 515, 00 рублей, причинив тем самым ущерб Российской Федерации в указанном размере, что является особо крупным размером, — говорится в материалах. То есть бизнесмены просто рубили лес и продавали его, не создавая предприятие. 

 

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