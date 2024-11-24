Заставили уволится из-за фото в купальнике, что сегодня делает учительница из Барнаула

Отвратительная, можно сказать гнусная история произошла 5 лет назад в Барнауле. Школьная учительница по русскому языку и литературе Татьяна Кувшинникова увлеклась моржеванием и однажды решила рассказать о своих успехах в социальных сетях. Молодая женщина сразу после соревнований опубликовала свое фото в спортивном, закрытом купальнике.

Грудь спортсменки украшали три медали, а в руках она держала грамоту. После публикации разразился скандал, который устроила мать одного из учеников школы. Она заявила, что учительница ведет себя недостойно и чуть ли не развращает детей. Разбушевавшуюся на пустом месте родительницу поддержала директор школы, хотя на самом деле она была обязана защитить коллегу от несправедливых нападок.

На самом деле Татьяна как раз является примером для школьников, ведь она выбирает здоровый образ жизни и занимается спортом, что могло бы положительно сказаться на ее учениках. Но, нет, учительницу затравили и буквально вынудили уволиться из школы. Также, травле подвергся и ее сын, который в тот год учился в выпускном классе.

Через некоторое время про эту омерзительную историю, где человека травят за фото с соревнований, многие забыли. Однако, есть и те, кто помнят, они постарались выяснить, что сегодня делает Татьяна Кувшинникова.

К счастью, отвратительное поведение директора школы и матери ученика не смогли сломать молодую женщину. Татьяна рассказала, что когда история получила столь масштабную огласку и ей пришлось написать заявление по собственному желанию, а педагога поддержали учителя со всей страны, то министр образования Алтайского края предложил Татьяне работу в другой школе. Но она уже не захотела наступать на те же грабли, хотя согласилась вести онлайн-курс по безопасности для учителей.

Тем не менее Татьяна Кувшинникова нашла работу по душе, теперь она преподает живопись и рисунок в детской художественной школе. То, что было ее хобби, теперь стало делом жизни. Кроме этого, в 2020 году в семье учительницы случилось прибавление и теперь вместе с мужем она воспитывает красавицу-дочку. А также, молодая женщина продолжает заниматься моржеванием, страсть к которому привил ей супруг.

Источник: Культурология