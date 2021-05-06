Полиция объявила в розыск Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области

06.05.2021 [Происшествия]
Полиция объявила в розыск Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области

Сотрудники полиции ищут Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области Николая Костыгова, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. 

— Управлением МВД России по г. Вологде устанавливается местонахождение Костыгова Владимира Николаевича 1975 г. р., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время Владимир Костыгов скрывается от органов предварительного следствия, — говорится в разосланной в СМИ пресс-службой областного УМВД ориентировке. 

Правоохранители сообщают и приметы мужчины: на вид ему около 45 лет, средний рост, телосложение нормальное. У Владимира Николаевича светлые короткие волосы, которые он зачесывает назад, круглое лицо, большие глаза. Костыгов носит очки, на лице усы и борода (щетина).

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Владимира Костыгова, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам УМВД России по г. Вологде: (8172) 76-30-14 либо 02 (с мобильного 102). Также информацию можно сообщить инициатору розыска — следователю Следственного управления УМВД России по г. Вологде Светлане Сергеевне Розановой: (8172) 76-34-23 или 8-953-517-07-02.

Ранее NewsVo со ссылкой на информацию областного суда сообщал, что Владимир Костыгов замешан в истории с крупным долгом. Так, осенью 2020 года мужчина обратился в суд, чтобы признать незаконным договор займа, согласно которому он в 2017 году взял в долг у знакомого 764 300 долларов США. Костыгов заявил, что фактически деньги не получал, а документы подписал под давлением. Ответчик на суде подтвердил передачу денег распиской и заявил, что долг ему до сих пор не вернули, хотя договором был предусмотрен срок — 31.12.2017. По данным кредитора Костыгова, из-за невозврата долга уже возбуждено уголовное дело. Доказательств того, что на него действительно оказали давление при подписании договора, истец не предоставил. Изучив все материалы дела, суд отказал сыну экс-замгубернатора в признании договора займа недействительным.

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Тэги: мошенничество, розыск

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