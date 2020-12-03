Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области, уличили в недобросовестном поведении при банкротстве

Арбитражный суд не освободил признанного банкротом Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области Николая Костыгова, от обязательств перед кредиторами в связи с его недобросовестным поведением.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что в феврале 2017 года Владимир Костыгов был признан банкротом, в отношении него была начала процедура конкурсной реализации имущества.

— В июле 2020 года от финансового управляющего должника поступило ходатайство о завершении процедуры банкротства ввиду проведения всех предусмотренных мероприятий и отсутствия у должника имущества и денежных средств, необходимых для расчетов с кредиторами. Из числа включенных в реестр неудовлетворенными остались требования на общую сумму 51 475 692 рублей 57 копеек, — говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года арбитражный суд Вологодской области ходатайство управляющего удовлетворил, однако не освободил Костыгова-младшего от долгов, поскольку «при исполнении обязательств он действовал недобросовестно, в обход закона, с целью извлечения выгоды, в ущерб всем кредиторам». Эти обстоятельства установлены ранее при рассмотрении другого спора в деле банкротстве должника.

Так, например, судом в 2018 году признана незаконной сделка, которую должник совершил в преддверии банкротства. Речь идет о соглашении Костыгова со своей супругой о разделе совместно нажитого имущества. Появление этого документа повлекло за собой уменьшение доли мужчины в общем имуществе. Суд признал, что целью сделки было избежание имущественной ответственности перед кредиторами. Об этом знали обе стороны соглашения.

— В такой ситуации должник несет риск последствий своего недобросовестного поведения, что исключает применение к нему правил об освобождении от исполнения обязательств, — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 10 ноября определение суда первой инстанции оставил без изменения.

Судя по информации, размещенной на сайте Вологодского городского суда, Владимир Костыгов замешан в еще одной истории с крупным долгом. Так, осенью 2020 года мужчина обратился в суд, чтобы признать незаконным договор займа, согласно которому он в 2017 году взял в долг у знакомого 764 300 долларов США. Костыгов заявил, что фактически деньги не получал, а документы подписал под давлением. Ответчик на суде подтвердил передачу денег распиской и заявил, что долг ему до сих пор не вернули, хотя договором был предусмотрен срок — 31.12.2017. По данным кредитора Костыгова, из-за невозврата долга уже возбуждено уголовное дело. Доказательств того, что на него действительно оказали давление при подписании договора, истец не предоставил. Изучив все материалы дела, суд отказал сыну экс-замгубернатора в признании договора займа недействительным.