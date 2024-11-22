Компания Cosmos Hotel Group вернулась к Деду Морозу

Компания Cosmos Hotel Group, принадлежащая АФК «Система» Владимира Евтушенкова, вернулась к проекту по строительству объектов туристической инфраструктуры Вотчины Деда Мороза.

Как сообщает газета «Устюжаночка», в октябре в Вологде было зарегистрировано ООО «Тематический парк «Дед Мороз». Его руководителем назначена Оксана Косаченко, которая до 1 апреля 2024 года была генеральным директором в другой структуре АФК «Система» - ООО «СМИ», занимающейся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В компании 75% акций принадлежит АО «Космос Отель Групп», являющейся структурным подразделением Cosmos Hotel Group, а 25% — АО «Корпорация развития Вологодской области».

По словам представителя CHG, создание совместного предприятия было необходимо для «потенциального развития туристических проектов на территории «Вотчины Деда Мороза», - пишет РБК Вологда.

Ранее сообщалось, что впервые о строительстве туристических объектов на Вотчине Деда Мороза компанией Cosmos Hotel Group заявлял экс-губернатор региона Олег Кувшинников осенью 2023 года. Правда, в феврале 2024 года Георгий Филимонов, исполнявший обязанности губернатора Вологодской области, заявил о расторжении договора в одностороннем порядке.

По его словам, после подписания контракта со стороны Cosmos Hotel Group начались «танцы с бубнами».

«Когда за словами и меморандумами, подписанными ранее при предыдущей команде, не следует конкретных шагов, а начинаются «танцы с бубнами», мы вспоминаем закон физики: ничто не возникает из ничего», - заявил Филимонов.

Cosmos Hotel Group – один из крупнейших отечественных гостиничных операторов. В его портфеле 36 отелей примерно на 10 000 номеров в 20 городах России. В Великом Устюге Cosmos Hotel Group намеревалась включить в проект 87 га рядом с «Вотчиной Деда Мороза». Планировалось обновить резиденцию персонажа, построить 200 гостиничных номеров, развлекательную и сопутствующую инфраструктуру.