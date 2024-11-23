Герман Греф рассказал, когда лопнет нынешняя модель экономики потребления

В конце любого года многие издания и аналитики дают свои прогнозы на будущее. Особенно в это преуспели The Economist и Saxo Bank. В этом году не удержался в стороне от данной тенденции и глава Сбербанка Герман Греф, и выдал собственное видение будущего …

Выступая на конференции ЦБ «Фокус на клиента-2024», самый известный российский банкир заявил, что, нынешняя экономика потребления себя полностью изжила, и уже в скором времени прекратить свое существование. Это означает, что заработать любым путем на клиенте бизнесу уже не удастся. Поэтому главная цель Сбербанка заключается в том, чтобы трансформироваться в человекоцентричную организацию.

«Это не быстрая тема, мы для себя поставили срок 10 лет. К 2035 году, может быть, мы окончательно трансформируемся в человекоцентричную организацию. Мы считаем, что за этим будущее. Что экономика сегодняшняя себя исчерпала. Потребительская экономика, которая направлена на то, чтобы любыми путями, в том числе с использованием технологий, как можно больше заработать на клиенте, не является долгосрочной, эта модель лопнет. Те, кто создает технологии, должны отвечать за то, чтобы эти технологии повернуть в сторону человека».

Первый же вопрос, который возникает в голове, а на чем именно тогда собирается зарабатывать Сбербанк и другие банки? Неужели перестанет выдавать кредиты и ипотеку? Или же господин Греф считает, что перестанут действовать главные законы экономики, когда спрос порождает предложение? И вообще что из себя означает термин.

Если вспомнить одни из прошлых его высказываний, когда он высказался, что в России не нужны математические школы и программисты, то от его прогнозов реально становится страшно …