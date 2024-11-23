Три вологодских города получат более 460 млн рублей из федерального бюджета

Три муниципалитета Вологодской области получат более 460 млн рублей на развитие. Они прошли отбор программы «Современный облик сельских территорий», которую проводит министерство сельского хозяйства РФ.

«Три проекта от Вологодской области прошли отбор программы «Современный облик сельских территорий». С ее помощью проведем масштабные ремонтно-строительные работы в трех городах Вологодчины: Кириллове, Великом Устюге и Тотьме. Общая стоимость проектов составит 665 миллионов рублей, более 460 из которых – средства федерального бюджета», – пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В частности, в Кириллове в 2025-2026 годах будут капитально отремонтированы детский сад №6 «Аленушка», дом детского творчества, фасад здания ФОК «Центра физической культуры и спорта», сети водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения.

В Великом Устюге работы запланированы на 2025 год. Там предстоит выполнить капитальный ремонт стадиона «Спартак», двух детских садов - №2 «Ромашка» и №25 «Улыбка». Кроме того, будут построены две спортивные площадки – около образовательной школы №11 и у школы-интерната для детей с ограниченными возможностями.

В Тотьме ремонтные работы также планируют провести в 2025 году. Там предстоит капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы и водопроводно-насосной станции. Также около городской школы №2 будет построена спортивная площадка.