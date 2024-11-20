Как живут женщины-охотницы? Охотница не за мужскими кошельками, а за настоящими хищниками

Хотя движение феминисток яростным маршем шагает по планете, переворачивая все вокруг. Они хотят равные (а еще лучше большие) права по сравнению с мужчинами. Правда, этот самый феминизм весьма избирательный – представительницы прекрасного пола не требуют, к примеру, работа на равных в угольных шахтах. Или начать охотиться на хищников. Хотя в деле женской охоты на данный момент в мире всё в порядке – давайте узнаем, как же представительницы прекрасного пола управляются с ружьями и капканами.

Если кто-то думает, что женщин-охотниц очень мало, то разрешите удивить вам цифрами. Если в 2001 году на территории, к примеру, США было около 400 000 зарегистрированных дам с охотничьей лицензией, то уже согласно последним данным, количество американок с охотничьим оружием перевалило за три миллиона. То есть около 20 % охотников с выписанным разрешением на территории Соединенных Штатов – женщины. Неплохо, да? К слову, из тех, кто охотится с арбалетом или луком, представительницей прекрасного пола примерно 30%!

В Японии цифры значительно скромнее, но зато за отстрел чрезвычайно расплодившихся оленей и кабанов правительство выдает стрелкам денежные награды. Количество охотничьих лицензий, которые получили женщины в Стране восходящего солнца еще в 2016 году, было более 1200. Сейчас эта цифра значительно выросла – правительство страны активно призывает японок вступать в охотничьи клубы…

Кто же самые известные женщины-охотницы? Их две – Бриттани Боддингтон и Джессика Байерс.

Первая убила одним выстрелом атакующего медведя. Причем это было ее первая охота, а годков Бриттани было всего-навсего восемнадцать. Охотится ее повел отец, который ожидал от дочки капризы и рыдания, а не снайперскую стрельбу по хищнику. За плечами Бриттани сотня пораженных видов дичи на шести континентах. Недавно охотнице исполнилось 33 года.

Вторая знаменитость – Джессика Байерс. Ей 29 лет, и кроме охотничьих подвигов (в том числе охота на хищников с луком), она еще преподает это умение в женской школе охоты She hunts, который расположен в Техасе.

Обе знаменитые охотницы женаты и счастливы в браке, а на их аккаунты в социальных сетях, постоянно делают набеги защитники животных, что Бриттани и Джессику явно только забавляет…

